Guillermo Bermejo, electo congresista de Perú Libre y acusado de pertenecer a Sendero Luminoso, hace un trabajo de hormiga para cumplir con el máximo deseo de su líder Vladimir Cerrón y el suyo: cambiar la actual Constitución. Bermejo es el alfil que ejecuta ese emprendimiento, cuya estrategia es convocar a una consulta popular para la instalación de una Asamblea Constituyente, pese a que distintos especialistas han señalado que solo desde el Congreso se puede decidir esa reforma.

En junio, el propio parlamentario anunció en sus redes sociales que ya contaban con el kit electoral que les permitiría recoger firmas para su ansiado referéndum. Para ese momento, desde el entorno de Perú Libre indicaron a este diario que habían recolectado cerca de 15 mil firmas.

A inicios de julio, Bermejo dio otro paso y organizó una conferencia de prensa para anunciar que iniciaría con una cruzada por el país y así cumplir con su objetivo.

El último jueves, Bermejo compartió en sus redes sociales fotos de las reuniones que sostuvo en Lima con alcaldes distritales de Ayacucho en esta semana.

En una de las imágenes, el futuro parlamentario posa al lado de los burgomaestres que sostienen copias de los padrones entregados por la ONPE para la recolección de firmas. Bermejo tiene claro que esa es su prioridad.

“Reunión con los alcaldes de la Mancomunidad de Parinacochas de Ayacucho. Escuchando sus reclamos y su apuesta por la Asamblea Constituyente”, publicó en Facebook.

Perú21 se contactó con uno de los asistentes a esa cita, que prefirió mantenerse en el anonimato. La fuente indicó que fueron cinco los alcaldes que se comprometieron a recabar las rúbricas. Uno de ellos fue Ever Huarhua, burgomaestre del distrito ayacuchano Coronel Castañeda.

Además, de acuerdo a la fuente, el legislador también les propuso identificar las candidaturas para las elecciones municipales y regionales de 2022. Todo ese acuerdo se selló con almuerzo en un chifa ubicado en San Luis, de acuerdo a los informantes.

“Como les fue bien en las elecciones de este año, en Perú Libre están confiados en que ganarán en las elecciones regionales también”, indicaron.

Pero el parlamentario no fue el único representante de Perú Libre con el que se reunieron los alcaldes. También lo hicieron con Dina Boluarte, candidata a vicepresidenta de Pedro Castillo. Ever Huarhua compartió fotos de ese encuentro en Facebook. La cita fue en Lima.

Y la neutralidad

El abogado José Tello consideró que los alcaldes habrían violado abiertamente el principio de neutralidad que rige a las autoridades, y que podrían ser pasibles de sanción, dependiendo de los reglamentos de los consejos municipales.

Remarcó que la Contraloría debería intervenir en estos municipios para fiscalizar si se están usando recursos públicos para ese fin. “Estos alcaldes, hoy en día, están defraudando a sus electores”, indicó a este diario.

Por otro lado, Tello hizo hincapié en que Guillermo Bermejo, una vez que jure como legislador, deberá dejar de lado su proyecto político; caso contrario, “estaría cometiendo una infracción constitucional” por quebrar la neutralidad.

Invocación de De Soto

Hernando de Soto, excandidato presidencial por Perú Libre, convocó ayer a una conferencia de prensa en Surco con el solo propósito de dirigirse a Pedro Castillo y exhortarlo a retroceder en la reforma total de la Carta Magna.

“Nosotros creemos que el señor Castillo tiene que tomar una medida radical y que no es una cuestión de ganar o no votos, ceder o no ceder, sino abandonar el proyecto de la Asamblea Constituyente”, enfatizó.

El economista alegó que una Asamblea Constituyente es un “caballo de Troya” que ha sido usado por otros países en los cuales se han implementado el modelo “marxista-leninista”.

“(...) para que una minoría partidaria tome el poder, eso lo llamaba Lenin como capturar las alturas del mando, las alturas institucionales, por parte de una minoría marxista-leninista (...) los países donde entró el marxismo-leninismo casi siempre ha sido a través de una Asamblea Constituyente”, refirió.

De Soto reveló que compartió esa postura con Castillo en una reunión que tuvieron en Máncora (Piura) el pasado 28 de abril, luego de la primera vuelta electoral.

“Nadie está diciendo que Pedro Castillo o Perú Libre abandone su proyecto; lo que estamos diciendo es que para lograr su proyecto no es necesario seguir una Asamblea Constituyente, insistió.

Esta invocación, no obstante, fue tomada por Guillermo Bermejo como una provocación y salió ayer mismo a contestar al economista mofándose de su pedido.

“Hernando de Soto manda carta a Pedro Castillo para que renuncie al llamado por una Asamblea Constituyente. Da gusto saber eso. Ahora con más gusto vamos a recolectar las firmas por el Referéndum”, publicó Bermejo. El tuit fue respaldado por Vladimir Cerrón. Pero Pedro Castillo tomó pareció tomar distancia de esa prepotente respuesta.

Castillo quiere Constitución “sin amenazas golpistas”

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, salió rápidamente a asegurar ayer que busca impulsar una nueva Constitución “aprobada en democracia” y “sin amenazas golpistas”.

Esto se dio el mismo día en que se conocieron las alianzas que estaba forjando el congresista electo Guillermo Bermejo con alcaldes aún en funciones, así como horas después del llamado que le realizara el excandidato de Avanza País, Hernando de Soto, para que abandone la idea de la Asamblea Constituyente. Así, el representante de Perú Libre se ratificó —una vez más— en la promoción de una nueva Carta Magna, pese a los cuestionamientos.

“El Perú del bicentenario merece una Constitución forjada desde el diálogo, la reconciliación y el compromiso con la dignidad de todos/as. Una Constitución impulsada por su noble pueblo y aprobada en democracia, sin amenazas golpistas”, dijo en Twitter.

El candidato sostuvo que “de esta manera”, se avanzará “dentro del cauce democrático” para terminar con la “histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes” y las poblaciones vulnerables.

Castillo refirió también que priorizará “un crecimiento que no se aparte del desarrollo social y de la reconquista de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos”. “Para que los peruanos/as dejemos de subsistir y podamos vivir dignamente”, agregó.

Por la noche, Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre, compartió el tuit de Castillo Terrones con un mensaje dirigido a sus seguidores y opositores: “Vamos a la Constituyente, una nueva patria nos espera”.

