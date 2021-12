El congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) llamó a defender la figura presidencial, representada en el mandatario Pedro Castillo, ante el proceso de vacancia que se viene impulsando en el Congreso.

“Esto no se trata del presidente Pedro Castillo, cuya figura presidencial hay que cuidar. Ellos (Congreso) no pueden manosear ni mandonear como les da la gana por ese, y hay que decirlo, racismo que tiene la derecha, por ese clasismo que no puede terminar de aceptar que un profesor, que un rondero, un campesino les haya ganado las elecciones”, manifestó el legislador, este jueves 2.

El 25 de noviembre se presentó oficialmente la moción de vacancia promovida por Patricia Chirinos (Avanza País). Continuando con el trámite, establecido en el Reglamento del Congreso, se debe debatir y votar para admitirlo o no. Se requiere 52 votos para continuar el proceso.

Bermejo Rojas calificó de “golpe parlamentario” la intención de destituir a Pedro Castillo, con una causal de vacancia por incapacidad moral permanente.

“A esos que hoy quieren dar un golpe parlamentario tenemos que responder con todas las fuerzas del mundo. Entendemos que hay una línea: en un lado están los golpistas y de otro están los que respetamos el proceso que terminó en julio de este año”, aseveró.

“No podemos permitir que por antojo de los perdedores, que no entienden que las elecciones ya terminaron y que su obligación es dejar gobernar al presidente, pretendan lograr una vacancia presidencial”, agregó.

Guillmermo Bermejo participó en la clausura del VI Congreso Nacional de Rondas Campesinas, realizado en Ate. En el evento también estuvieron el presidente Pedro Castillo y la ministra de Cultura, Gisela Ortiz.

“Para poder avanzar en todos los sueños que tenemos, debemos mantener la unidad. (...) La unidad no se hace a gritos, sino con actos de desprendimiento. La unidad no hace pensando en lo individuo sino en lo colectivo”, concluyó durante su presentación.

