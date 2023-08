El parlamentario Guillermo Bermejo (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) ha sido involucrado en una nueva trama de corrupción que lidera el expresidente Pedro Castillo por el presunto pago de coimas para la construcción de obras en la región Piura.

El Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder que lidera la fiscal Marita Barreto ejecutó desde tempranas horas de este jueves operativos de allanamiento y detención a los implicados en el caso denominado ‘La Unión - Los Operadores de la Reconstrucción’. Ello incluye a 2 asesores del congresista Bermejo: Jaime Jara Aguirre y Yul Valdivia Beteta, a quienes se les dictó detención preliminar por 10 días.

Según la tesis del Ministerio Público, Valdivia y Jara habrían intercedido en nombre de Guillermo Bermejo para promover un presupuesto económico ante Robert López, exdirector general de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), para la ejecución de cuatro obras en el distrito de La Unión, en Piura.

DE QUÉ HABLAN EN EL AUDIO

Un audio al que accedió Perú21 fue el punto de inicio para llegar a allanar domicilios de los involucrados. En él se escucha la voz de Fernando Ipanaque, exalcalde del distrito de La Unión (Piura); Mario Espinoza, asesor de Robert López López (exdirector general de la ARCC); y Yul Valdivia (presunto asesor de Bermejo).

En este audio, el ahora exalcalde Ipanaque dice: “Mario, te decía que estoy con el asistente de Bermejo, que está en Piura, y estamos nuevamente volviendo al tema de los números que quedamos con la reunión que tuvimos en Lima, y tú me indicaste que anote lo que le correspondían a él, de los cuatro que salieron en ese momento, unos me dijiste de cinco ochenta y cuatro, uno de tres diecinueve y el otros de uno tres, tres; esos tres y el otro es de dos, uno de novecientos y pico, pero lo tengo anotado con dos redondos. Ahora ellos tienen con otros números”.

De acuerdo con el EECCDP en la grabación las personas mencionadas se refirieron a un encuentro en Lima, del 17 de agosto de 2022, entre Ipanaque Mendoza, Espinoza Vera y el entonces director de la ARCC, Robert López López, en donde “se habrían concertado la distribución del dinero que le correspondería” al último.

Según la Fiscalía, Jaime Jara “se atribuye que en su condición de personal técnico del despacho congresal del congresista Guillermo Bermejo Rojas, sería uno de sus hombres de confianza, al haberse integrado a la presunta organización criminal denominada ‘Red Criminal en el Poder’ liderada por José Pedro Castillo Terrones e integrada por otros funcionarios públicos y sujetos particulares desde el año 2022, desde la cual vendría desarrollando actividades”, según se lee en el documendo del Poder Judicial al que accedió este diario.

Escucha el audio aquí:





Aquí la transcripción del audio:

FI: Mario, te decía que estoy con el asistente de Bermejo que está en Piura y estamos nuevamente volviendo al tema de los números que quedamos con la reunión que tuvimos en Lima y tú me indicaste que anote los que le correspondían a él, de los cuatro que salieron en ese momento, unos me dijiste de cinco ochenta y cuatro, uno de tres diecinueve y el otro de uno tres tres; esos tres y el otro es de dos, uno de novecientos y picos pero lo tengo anotado con dos redondos. Ahora ellos tienen con otros números.

MEV: De los cuatro, tres.

FIM: Sí, no entonces yo le he puesto, estoy en voz alta para que escuche y no diga que son cosas mías, sino cosas que ustedes ya han arreglado con ellos entre ustedes, ya arreglaron, y de estos tengo que darles a ellos, entonces yo les digo voy a llamarlo para que escuchen ustedes.

MEV: Ajá, así es.

FIM: Y tengan la veracidad de que.

MEV: Así es.

FIM: De que regresen, se reúnan con su jefe y seguramente allá les va a indicar.

MEV: Claro uno nueve que eso quedaba porque nosotros tenemos claro que nosotros tenemos que ver también a la gente, darles algo, ¿no?

FIM: Sí, por eso yo les estoy indicando son temas que ustedes ya han cuadrado allá, yo simplemente me limito a darle lo que

MEV: Pucha, estás en mala señal este, Fernando, porque se te está entrecortando.

FIM: Sí, sí, yo te escucho bien, más bien habla no más tú sobre esto para definirlo.

MEV: No, yo te escucho entrecortado más bien.

FIM: Sí, sí, pero tú hablas no más, a ti te escuchamos perfectamente bien.

MEV: Te escucho mejor Fernando, ¿estás con Jaime allí

FIM: Con Yul.

MEV: ¿No, pero te pregunto estás con Jaime ahí?

Yul Valdivia: Con Yul.

FIM: No con Yul, con Yul.

MEV: ¿Fenando, me escuchas? ¡Aló!

FIM: Sí

MEV: Te digo, ¿estás con Jaime ahí?

FIM: No, no, con Yul.

MEV: ¿Aló?

YVB: Con Yul Valdivia.

FIM: Con Yul Valdivia, Valdivia.

MEV: Aló, Fernando, sí, a ver, ¿te pregunto Femando estás con Jaime ahí?

FIM: No, no.

MEV: Jaime.

FIM: Jaime, sí. Sí, Yul.