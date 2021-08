El congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo agradeció a los legisladores que se han mostrado a favor de otorgar el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido y, en esa línea, criticó a quienes han cuestionado a diversos ministros al señalar que no tienen “idoneidad moral”.

“Quiero comenzar agradeciendo el acto democrático y las palabras de muchos de ustedes, aunque no estemos de acuerdo en todo, pero entendemos que así deben ser las cosas en democracia”, comentó durante su participación ante el pleno del Congreso.

“Es un día bueno para la patria porque hemos escuchado la intervención de mayorías de congresistas y el ánimo es apoyar al gobierno, apoyar con sus dudas, apoyar aún con contradicciones pero apoyar y creo que eso es saludable en democracia”, manifestó.

Participación de Guillermo Bermejo

Bermejo comentó que desde Perú Libre no se ha pedido un “cheque en blanco” al gabinete de Guido Bellido y garantizó que la bancada oficialista seguirá paso a paso la labor de cada ministerio.

“El país no está para esperar los antojos de algunos grupos parlamentarios que no han terminado de comprender que las elecciones ya terminaron, que tienen discursos de debate de la época de la Guerra Fría y siguen viviendo con el fantasma del comunismo en la cabeza, comunismo del cual no creo que hayan leído medio libro”, señaló.

“No vamos a aceptar que nos vengan a querer dar clases de moral sobre idoneidad de quienes deben o no deben ser ministros quienes tuvieron a Vladimiro Montesinos como asesor en las sombras, un traidor a la patria que decidía los ascensos en los cuarteles [...] Hay quienes tienen doble moral, quienes vienen a reclamar democracia y afuera tienen 50 personas pagadas hablando de vacancia, golpe de Estado y de insurgencia”, concluyó tras reiterar que votarán a favor del gabinete de Guido Bellido.

