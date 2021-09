El congresista Guido Lombardi afirmó este lunes que un eventual indulto al ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel, podría producirse por “razones humanitarias” y no políticas y señaló que sería “lamentable” que muriera en prisión.

"Yo creo que por razones políticas no puede, no debería producirse (un indulto). No debería jugarse con este tipo de cosas, de toma y daca, pero sí creo que por razones humanitarias puede producirse. Me parecería lamentable que Alberto Fujimori muriera en la cárcel, como me pareció lamentable la muerte de (Augusto B.) Leguía encarcelado, pesando 34 kilos", exclamó.

Indicó que "estaría perfectamente justificado" el "gesto humanitario" de un eventual indulto por parte de una persona como el presidente Pedro Pablo Kucyznski, que se caracteriza por su sensibilidad humana.

Sin embargo, el congresista de Peruanos por el Kambio enfatizó que el indulto es "una prerrogativa presidencial". "Parece más o menos evidente que el presidente lo está evaluando", añadió en Canal N.

Guido Lombardi consideró que una eventual excarcelación de Alberto Fujimori tendría efectos políticos en Fuerza Popular y sería "una presencia más incómoda" para un sector del fujimorismo que para el otro.