Guido Lombardi: "No responden las llamadas"

La mala relación entre el Ejecutivo y la bancada de PpK ya no se puede ocultar. Guido Lombardi señala que no habría interés en revertir la situación.

Hace casi un mes se reunieron con el presidente y los ministros. ¿Han vuelto a tener algún contacto?

No, al punto que más de un congresista ha hecho llamadas de carácter oficial y formal a la Presidencia del Consejo de Ministros y no ha habido ni siquiera la cortesía de responderlas. Aparentemente, el Gobierno siente que no necesita contar con la bancada de Peruanos por el Kambio, y es una decisión de ellos, no nuestra.

¿César Villanueva no les ha mandado ni un mensaje?

Con decirle que el premier no ha respondido la llamada de uno de los voceros; no ha tenido la cortesía ni de devolver la llamada ni de atenderlo.

¿Cómo lo han tomado, teniendo en cuenta que habían acordado darles información más seguida?

Creo que deberíamos hacer oficial, para que lo sepa la gente, el Congreso y el propio Ejecutivo, que no somos más una bancada de gobierno, y esto no porque vayamos a pasar a la oposición. Aparentemente, el presidente Vizcarra tampoco está interesado en mantener una relación con la bancada.

¿Esto se ha dado por una posible cercanía del Gobierno con Fuerza Popular?

Yo no sé si tienen más cercanía con ellos o si sienten que es la bancada con la que hay que coordinar y vincularse, no tanto por cercanía sino por conveniencia. Por la razón que fuera, no están coordinando con nosotros como sí lo hacía con regularidad la anterior gestión.

¿Qué consecuencias traerá esta situación?

Esto nos permitirá actuar con independencia para apoyarlos como nos parezca conveniente y criticarlos de manera abierta y transparente. Quizá también va a tener como consecuencia que el Gobierno se vea obligado a reconocer que su bancada es Fuerza Popular.

¿Hay posibilidad de revertir esta ruptura?

Creo que existe esa posibilidad aunque me parece remota. Si a raíz de nuestras declaraciones en el Ejecutivo se dan cuenta de que quizá por las múltiples tareas del Gobierno no han tenido el nivel de coordinación con su bancada, y nos llaman para explicarlo, ahí habrá que revisar nuestra posición.

Cambiando de tema, ¿PpK seguirá apostando por una lista alterna para la Mesa Directiva del Congreso?

Sí, estamos apostando por esa posibilidad y ya hay unas conversaciones, pero no hay una reunión formal.

¿Ustedes la presidirían?

En algún momento se mencionó que siendo la primera bancada minoritaria nos correspondía, pero no nos interesa tener la presidencia si eso va a dificultar un acuerdo.

¿Ya tiene algún nombre en mente para la presidencia?

Se ha voceado a Marisol Espinoza en la medida en que los votos de Alianza para el Progreso (APP) pueden ser decisivos. Además, sería una Mesa más vinculada al Gobierno en el sentido de que el premier Villanueva es de esa bancada.

APP ha informado a Perú21 que ellos definirían con quién irían recién en julio.

Tendrán que definirlo, pero en principio no podemos excluirlos de esta lista porque sin esos votos no lo vamos a conseguir. Además, yo tengo más dudas sobre el Frente Amplio que sobre APP.

¿Por qué esa duda?

Porque Marco Arana está jugando un juego medio raro y de furgón de cola de Fuerza Popular en algunas cosas cruciales. No entiendo bien qué réditos políticos o de otros tipos espera sacar.

DATOS



- “Hubiera sido conveniente que el tema de las facultades también se vea en la Comisión de Constitución que yo presido, pero solo se nos pidió una opinión por escrito”, señaló Lombardi.

- “Creo que el problema de la Mesa Directiva no es quién la preside, es que cualquier integrante de Fuerza Popular se convierte en un mandatario de los deseos de la señora Keiko Fujimori”, añadió.

- Carlos Bruce, en entrevista con RPP, también dijo que ya no siente que Peruanos por el Kambio sea una bancada oficialista, y que se necesita cambios en el gabinete.