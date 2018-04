Guido Lombardi: "El de PPK no fue un buen gobierno"

El congresista Guido Lombardi , de Peruanos por el Kambio (Ppk), confía en que el gobierno del presidente Martín Vizcarra será mejor que el de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Cree que, ahora, el fujimorismo dejará su actitud “obstruccionista” de lado.

¿Qué expectativas tiene para el nuevo gabinete?

Bueno, yo espero que sea un gabinete de ancha base, pero lo que le dije al propio presidente, cuando tuvimos la oportunidad de conversar, fue que buscara gente joven. Estaba recordando que el primer gabinete de Fernando Belaunde incluyó dos jóvenes de 28 años que demostraron ser personas de enorme valor. En fin, estoy seguro de que va a encontrar gente de gran capacidad técnica y política que le devuelva al país la confianza en que hay una clase política que no solo puede sino que merece gobernar.

El congresista Gilbert Violeta, de su bancada, expresó que teme que haya una exagerada presencia del fujimorismo en las decisiones del Gobierno. ¿Comparte ese temor?

Me da la impresión de que esto es bastante improbable. Si así fuera, sería una decepción.

¿Cómo ve que el premier, el hombre de mayor confianza del presidente, vaya a ser César Villanueva?

Yo tengo un enorme aprecio por César Villanueva y entiendo que la relación con el presidente Vizcarra viene de la época en la que los dos eran gobernadores regionales. A mí me parece un hombre con aptitudes y lo demostró en el tiempo en que fue ministro de Ollanta Humala. Me parece una buena carta en este momento. Creo que él será una buena bisagra en la relación del Ejecutivo con las fuerzas políticas.

¿No importa que él fuese el máximo propulsor de la vacancia al ex presidente Kuczynski?

Creo que ese es un hecho menor, hay que comenzar a mirar adelante. Ya se produjo la renuncia y esperemos lo mejor para el país.

¿La relación entre el fujimorismo y el Gobierno será mejor que en el periodo de PPK?

Bueno, espero que sean conscientes de que actuar como actuaron con Kuczynski no les trajo ningún rédito; al contrario, creo que ha aumentado el desprestigio del Congreso porque es el lugar en el que los integrantes de Fuerza Popular (FP) tienen el poder y la mayoría. Que eso les haga pensar no solo en colaborar con Vizcarra sino en buscar lo mejor para el país y dejar esta política obstruccionista que tuvieron con Kuczynski.

Ellos siempre mencionan que dieron facultades, voto de confianza, aprobaron la Ley de Presupuesto...

Entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Ellos desarrollaron una política obstruccionista.

¿Por qué eso, al parecer, no se produce ahora con Vizcarra?

Bueno, porque hemos aprendido la lección todos. El costo fue muy alto.

¿Cree que el gobierno de Vizcarra será mejor que el de Kuczynski?

Yo espero que sea mejor que el de Kuczynski. El de Kuczynski, ciertamente, no fue un buen gobierno. Esta es la segunda etapa de un mismo gobierno.

El presidente Vizcarra dijo hace unos días que no se había avanzado nada en la reconstrucción del norte, tras El Niño costero. ¿Es una crítica a la administración de PPK?

No, es una autocrítica porque él fue ministro en el primer gabinete de Kuczynski. Creo que lo hizo en un tono de autocrítica, y es cierto, si el costo de la reconstrucción son 25 mil millones y hemos gastado el 10%, algo no se está haciendo bien y hay que cambiarlo.

Juan Sheput dijo que el líder de PpK sigue siendo Kuczynski. ¿Es así?

Sí, él naturalmente es líder del partido, es fundador, y me imagino que los integrantes del partido lo siguen considerando su líder. Hay algunos de la bancada que no somos miembros del partido.

¿No piensa inscribirse en el partido como militante?

No, en este año y medio no solo no me han invitado para ser parte del partido sino que ni siquiera hubo una invitación a una actividad partidaria, así que no sé por qué tendría que inscribirme.

TENGA EN CUENTA



- Lombardi no ve motivos para que se sancione en el Parlamento a Mercedes Aráoz y Carlos Bruce por el caso de los ‘kenjivideos’.



- “Esta es una maniobra de la bancada de Fuerza Popular para recuperar la mayoría perdida en el Congreso”, declaró.