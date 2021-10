El congresista Guido Bellido (Perú Libre) se confrontó la noche de este lunes 25 con la periodista Juliana Oxenford durante una entrevista. El intercambio de palabras ocurrió cuando el ex primer ministro pidió a la comunicadora explicar por qué lo calificó, en anteriores ocasiones, como “impresentable”.

Es ese momento que Juliana Oxenford aclaró su posición debido a los ataques de Bellido Ugarte hacia miembros del Gabinete Ministerial cuando él era su titular. A continuación parte del diálogo entre los interlocutores difundido a través de ATV:

Guido Bellido: Yo quiero que me explique por qué soy un impresentable

Juliana Oxenford: Porque una persona que arremete contra ministros siendo presidente del Consejo de Ministros y que trata de desestabilizar al Gobierno que presuntamente ayuda trata de...

Guido Bellido: Sabe cuándo dijo que era impresentable.

Juliana Oxenford: ¿Cuándo? Lo he dicho varias veces, ah.

Guido Bellido: El día que he juramentado (como primer ministro) usted ya lo dijo.

Juliana Oxenford: Eso no, ah. Esa vez yo no he dicho que usted es un impresentable.

Guido Bellido: Sí, ahí está. ¿Por qué?

Juliana Oxenford: Porque... (Bellido interrumpe)

Guido Bellido: Porque usted es de Argentina y yo un provinciano, por eso soy un impresentable. ¿Qué le hace pensar que soy un impresentable?

Juliana Oxenford: Usted cree que me va minimizar, que yo voy a sentir vergüenza de tener orígenes argentinos. ¿Sabe cuál es su problema?

Guido Bellido: Ah, usted es psicóloga.

Juliana Oxenford: No.

Guido Bellido: Usted es experta, ha estudiado.

Juliana Oxenford: Es que es más que obvio. Yo creo que su problema es que es sumamente racista y le molesta que yo tenga orígenes argentinos.

Guido Bellido: ¿Racista de qué?

Juliana Oxenford: Le molesta el color de mi pelo, le molesta el color de mi piel. ¿Cuál es su problema?

Guido Bellido: No. Si mi color de pelo es igual que el suyo.

Juliana Oxenford: Pero el mío es teñido y usted dice que se lo pinta.

Guido Bellido y Luciana Oxenford se confrontan en candente entrevista

Durante la entrevista, Guido Bellido se mostró renuente a expresar que considera que en Venezuela existe un régimen dictatorial liderado por Nicolás Maduro. Además, defendió a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, pese a que cuenta con una sentencia por corrupción en su contra.

La entrevista hacia el congresista representante de Cusco se da cuando la tarde de este lunes 25 se comunicó el fallecimiento del legislador Fernando Herrera Mamani, de la bancada de Perú Libre.

El deceso ocurrió cuando el Pleno del Parlamento debatía el voto de confianza hacia el Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez. Por tanto, la Junta de Portavoces acordó reprogramar la sesión para el jueves 4 de noviembre a las 9:00 a.m.