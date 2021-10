El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, volvió a amenazar al Congreso durante el discurso en quechua que dio en Cusco, como parte del lanzamiento de la denominada “segunda reforma agraria”.

Bellido recordó que el Congreso será el encargado de aprobar el presupuesto para que se ejecute la medida propuesta por el presidente Pedro Castillo. “Hermanos y hermanas, si no hay reforma agraria, si el Congreso no la aprueba, devolveremos a cada uno de los congresistas a sus pueblos”, expresó un eufórico Bellido.

En esa línea, Bellido envió un mensaje en contra de la oposición y hacia la lideresa de Fuerza Popular. “Escucha Keiko Fujimori, la derecha, esta es nuestra tierra, nuestro país, el sur del Perú, Perusuyo”, expresó y agregó que “el fujimorismo dice no a la nueva Constitución y la prensa dice no, no, no. Ahora escuchen el cambio verdadero”.

Esta es la segunda vez que Bellido ataca al Congreso, la primera vez fue cuando aseguró que no dudarían en presentar una cuestión de confianza en caso decidan censurar al ministro de Trabajo, Iber Maraví.

Cabe recordar que Maraví es cuestionado por sus presuntos vínculos con atentados terroristas por la década de 1980. El último jueves, el titular del Trabajo respondió un pliego de preguntas que no convenció a los parlamentarios.

¿En qué consiste la segunda reforma agraria?

Según informó el Gobierno, la segunda reforma agraria es una política de gobierno proyectada sin expropiaciones ni confiscaciones, y busca orientar las políticas públicas en favor del desarrollo de la agricultura familiar y cooperativas agrarias.

Por ello, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ha planteado nueve ejes o líneas estratégicas de gestión, entre ellas: Seguridad alimentaria, asociatividad y cooperativismo, infraestructura hidráulica, servicio civil agrario - SECIGRA agrario.

