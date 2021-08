El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dijo esperar que la relación entre el Gobierno y el Congreso mejore en la medida que las autoridades asuman una sola dirección para enfrentar los principales problemas del país.

“Es importante que cada uno de los poderes actúen siempre para poder generar el clima institucional, las relaciones más adecuadas posibles y eso poco a poco va a tomar rumbo. Nosotros consideramos que esto no va a ser durante los cinco años, sino que es como todo inicio, existen algunos desencuentros”, comentó.

El primer ministro respondió esto cuando se le consultó sobre las acciones que se están tomando desde el Parlamento para instalar comisiones investigadoras y plantear mociones contra el Ejecutivo y los miembros del gabinete que preside Bellido.

Agreó que este tipo de decisiones competen al Poder Legislativo como poder del Estado. “Hoy hemos conversado con la presidenta del Congreso de la República (María del Carmen Alva), hemos alcanzado algunos criterios. Sin embargo, son decisiones que se toman en uno de los poderes del Estado. Nosotros, como ciudadanos y también con la función que desempeñamos, podemos alcanzar algunos criterios para mejorar y para tener un clima de estabilidad en el país”, aseguró.

En tanto, Bellido expresó tener esperanza en que las autoridades y la ciudadanía en general van a poder tomar “una sola dirección para sacar adelante y enfrentar los principales problemas que tiene el país”.

En esa línea, el titular de la PCM insistió que se pueden llevar a cabo todas las investigaciones que impliquen a miembros del gabinete, pero señaló que serán estas las que demuestren que las acusaciones en su contra no son verdaderas.

“Que se tenga un titular no validado o algo que no sea tan preciso, se puede a partir de ello que el Ministerio Público aperture una investigación. La ley prevé que pueda hacer esa investigación, pero será esa investigación efectivamente la que demuestre que este tipo de denuncias y demás no son ciertas”, concluyó.

