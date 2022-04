El congresista y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, reconoció que solicitó pasajes aéreos para Arturo Cárdenas, alias ‘Pinturita’, quien sería un presunto integrante de los Dinámicos del Centro, a Daniel Abarca, exasesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Bellido Ugarte insistió, en declaraciones a Control Ciudadano Cusco, en que no recomendó a Abarca Soto para que asuma algún cargo y que no le ha requerido ningún intercambio de favores.

“No es mi amigo, pero sí lo he conocido como ciudadano, se ha comunicado conmigo, en Lima en todo este tiempo me he reunido en tres oportunidades con él. Yo no lo he puesto [en el ministerio], no he pedido ningún beneficio al señor Abarca”, dijo.

“En una ocasión le pedí que pueda adquirir unos pasajes, y yo he pagado esa adquisición, era para otro militante [de Perú Libre] que era Arturo Cárdenas porque pasaba un momento difícil económicamente por todos sus problemas y como compañero, efectivamente, se lo pedí, espero que todo ese tema se aclare”, agregó.

El día de ayer, el programa Panorama difundió unos presuntos chats de WhatsApp en los que el legislador Guido Bellido habría promovido la contratación de su ahijado, Daniel Abarca, como asesor en el Ministerio de Exterior y Turismo (Mincetur) a cambio de favores.

Las conversaciones que mostró el programa dominical detallan cómo el 23 de julio de 2021, cuando Bellido Ugarte ya había jurado como congresista, Abarca le escribe para felicitarlo y posteriormente, el 27 de julio, cuando ya sabía que iba a ser el presidente del Consejo de Ministros del primer gabinete de Pedro Castillo, le envía su currículum vitae para acordar su designación en el Mincetur.

Para concretar su nombramiento en esta cartera, Daniel Abarca le habría ofrecido un departamento en el distrito de San Miguel para que pueda alojarse mientras cumple sus funciones en el Estado. Dicha vivienda le pertenecería, según Panorama, a Diego Aguinaga, un empresario que buscaba reunirse con el exprimer ministro.

El pasado 5 de abril, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dispuso el internamiento, en el penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de Arturo Cárdenas, alias ‘Pinturita’; y Waldys Vilcapoma Manrique.

Como se recuerda, ambos son investigados por presunta organización criminal y otros delitos, en el marco del Caso Los Dinámicos del Centro. Cárdenas Tovar es hombre de confianza del sentenciado exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón.

Cabe indicar que tanto ‘Pinturita’ como Vilcapoma Manrique cumplirán mandato de prisión preventiva por 36 meses, que vencerá el 3 de abril de 2025.

