Mal debut. En medio de las críticas por el secretismo y poca transparencia con que actúa el recién estrenado gobierno de Pedro Castillo, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ofreció ayer una conferencia de prensa que, lejos de disipar temores, acentuó las preocupaciones.

No solo faltó sin sonrojo a la verdad –al calificar de falsa la información que da cuenta de la investigación fiscal en su contra por el presunto delito de apología del terrorismo– sino que arremetió contra los medios de comunicación, a los que acusó de obstruccionistas y de dar “semana a semana noticias que lo único que están haciendo es generar caos e inestabilidad a la economía”.

BELLIDO EN SU LABERINTO

Flanqueado por los titulares de Economía, Pedro Francke, y de Salud, Hernando Cevallos, el jefe del gabinete descartó de plano su alejamiento del cargo, lo que ha sido reclamado desde diversos sectores políticos y sociales. Además, intentó desvirtuar su pública condescendencia con el terrorismo. “Hemos sacado un comunicado donde deslindamos de Sendero Luminoso y el MRTA con claridad y no hay vuelta que dar ahí (...). Mi persona no tiene ningún vínculo con ningún grupo terrorista y ninguno de mis ministros”, sostuvo.

Pero las mentiras tienen patas cortas. En junio de 2017, en su cuenta personal de Facebook, Bellido escribió: “Nuestro mejor homenaje a ti, Edith Lagos”. Sí, se refería nada menos que a la sanguinaria terrorista que, a inicios de la década de los 80, participó en una serie de atentados en Ayacucho y murió cuando intentó emboscar en un ataque armado a la Policía, en setiembre de 1982, según registros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

El 16 de abril de este año, en una entrevista al portal Inka Visión de Cusco, Bellido reafirmó dicha postura. “El país estaba en un desastre, hubo peruanos que equivocadamente tomaron un camino. ¿(Los terroristas) son peruanos o no? Por eso tienen sus derechos. ¿Qué tienes contra los senderistas?”, increpó a la periodista.

Por estas declaraciones, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial le abrió una investigación por el presunto delito de apología del terrorismo. Además, tiene otro caso abierto por presuntos vínculos con los hermanos Quispe Palomino, es decir, con el brazo operativo de Sendero en el Vraem.

Bellido omitió también los cuestionamientos al ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus nexos con el Movadef y Conare, organismos creados por Sendero Luminoso. “El presidente de la República ha tomado la decisión de nombrar a diferentes responsables en la PCM y ministerios y eso se tiene que respetar (...). Dejemos que tome las decisiones que corresponden por qué estar poniendo una agenda... Deben dejar trabajar al Ejecutivo un tiempo y (que) demuestre lo que puede hacer”, agregó, tras afirmar que la prensa tiene una “actitud obstruccionista” que “no es recomendable”.

Mery Coila con Pedro Castillo en Tacna.





Firma, nombre y huella digital de Mery Coila Ramírez.

En la conferencia, Bellido no hizo referencia alguna a lo dicho horas antes por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien pidió al presidente Castillo que revalúe las designaciones ministeriales.

“Aquel que no cree en la igualdad, que es misógino, homofóbico, que no cree en la igualdad de los derechos de la mujer no encarna las políticas nacionales y las políticas públicas y, por lo tanto, no las puede liderar; es un contrasentido”, subrayó Gutiérrez, en clara alusión a Bellido.

Lo que sí hizo el premier fue hacer una cerrada defensa del sentenciado exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, a quien pretendió victimizar al señalar que muchos quisieran “encerrarlo en un cuarto y no escucharlo más”. “No es correcto que se le prohíba expresarse”, arguyó. Luego dejó en claro que Perú Libre es el partido que ha ganado las elecciones y que se seguirá el programa de gobierno planteado en la campaña.

Vladimir Cerrón y Guido Bellido el día de la juramentación de Pedro Castillo en el Congreso. (Foto: Facebook Guido Bellido)

Por otro lado, al preguntársele directamente si el Movadef es un peligro a nuestra democracia, Bellido apeló a un confuso juego de palabras que si algo dejó en claro, es que no está dispuesto a zanjar de raíz con el brazo político de Sendero Luminoso.

DATOS:

- Sobre la situación de Venezuela, Guido Bellido afirmó que “hay que ser respetuosos de la autodeterminación de esos países y de la democracia que hay ahí”, y recomendó a la población no preocuparse de “problemas ajenos”.

- La Contraloría General informó que realiza la verificación de la legalidad de los nombramientos de funcionarios y servidores de la administración pública.

VIDEO RECOMENDADO:

Lucio Castro:" Fenatep está ligado al Movadef"