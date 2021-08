El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, expresó sus disculpas por cualquier comentario machista que hizo, en el marco de un compromiso de lucha contra este tipo de lucha por el respeto de los derechos de las mujeres en el Perú.

“Estamos convencidos que (nuestra labor) permitirá no solo evitar la violencia intrafamiliar, sino que cambiará para bien las escalas de valores básicos de nuestra sociedad, eliminando el machismo hereditario que aún está presente entre nosotros”, comentó ante el pleno del Congreso.

“Sirva este espacio para reconocer y extender mis disculpas por algún comentario que haya hecho en ese sentido. Como ser humano, esta es una oportunidad de reflexión y mejora y un compromiso como gestor y empleado público”, añadió.

Durante el debate del pleno en el cual diversas bancadas expresaron opiniones sobre el gabinete, hubo cuestionamientos en contra de Guido Bellido por comentarios que expresó por redes sociales en años anteriores, algo que mencionó por ejemplo el vocero de Podemos Perú, Carlos Anderson.

“(El gabinete) está encabezado por un señor homofóbico, misógino y admirador del terrorismo. Ese es su gabinete, que definitivamente yo como ciudadano no puedo darle la confianza porque creo sencillamente que no son merecedores”, comentó este jueves.

“Expreso mi absoluto compromiso de trabajar por todas y todos los peruanos”, aseguró el primer ministro, quien respaldó las declaraciones que hizo minutos antes la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, al señalar que tenía el compromiso de Pedro Castillo y Guido Bellido de velar por los derechos de las mujeres y minorías por orientación sexual.

Mención al Partido Aprista

Momentos antes, Guido Bellido insistió en señalar que ningún miembro del gabinete puede ser calificado de ser simpatizante de terroristas.

“Nosotros no solo no somos terroristas, sino que somos contrarios a toda medida o acción subversiva. No hemos participado ni participaremos en actos de terror o enfrentamientos armados”, indicó, para luego asegurar a modo de ejemplo que quienes sí lo hicieron en el pasado fueron el Partido Parista

“Por ejemplo, el Partido Aprista, no solo una sino varias veces se enfrentó con armas en mano a las Fuerzas Armadas en Trujillo, en el Callao, Ayacucho y muchos otros lugares en el país e incluso realizó asesinatos selectivos. Lo que queremos es realizar en democracia y paz los cambios que permitan a nuestro país desarrollarse con equidad y justicia social”, manifestó.

