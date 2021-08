Para el especialista en temas de lucha contra el crimen organizado y en políticas contra las drogas, el Congreso deberá ejercer un rol de control político ante las publicaciones del premier Guido Bellido, en las que hace defensa del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

¿Qué piensa de las publicaciones en las redes sociales del premier, donde evidencia una defensa al Movadef?

La pelota está en la cancha del Congreso, lo que corresponde es hacer un control político constitucional del Ejecutivo, sobre la persona que usted ha mencionado.

¿Qué les recomienda a los congresistas de la República para hacer efectivo este control?

Creo que es absolutamente necesario y urgente que quienes están ocupando altos cargos hagan un deslinde con el grupo terrorista Sendero Luminoso, y con todas las ideologías de odio que han ocasionado miles de muertos en Perú. Es necesario que los que tienen una cuota de poder respeten la democracia, los valores democráticos y la Constitución. La responsabilidad histórica es del Congreso de la República, que tendrá que usar las herramientas de su fuero.

¿Qué es el Movadef, para que todo el país lo tenga en cuenta?

El Movadef no solo es el brazo político de Sendero Luminoso, del grupo terrorista; es parte de la organización terrorista. El Movadef fue formado como partido político por Abimael Guzmán en su celda. Los seguidores de Guzmán intentaron inscribirlo como partido. Estamos hablando de una parte de la estructura criminal y terrorista.

Hoy vemos que altos funcionarios tienen vínculos con el Movadef. ¿Cuál es el objetivo de mantenerlos en los cargos ?

La sociedad civil tiene que estar absolutamente vigilante sobre la Sunedu y en cuanto a la ley de reforma magisterial. Tenemos que seguir apostando por la meritocracia, para que los profesores que estén en las aulas frente a nuestros hijos los eduquen y los formen en ciencias, artes, y no en ideologías de odio. Tenemos que hacer el esfuerzo. No hay porqué seguir permitiendo que la educación esté a cargo de un sector ideologizado. Si no lo hacemos, pagaremos las consecuencias, como ahora, con todo lo que estamos observando.

