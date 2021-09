La Comisión de Ética Parlamentaria revisará en su próxima sesión el pedido para investigar la denuncia de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por presunta agresión verbal.

Así lo informó la presidenta de dicho grupo de trabajo, Karol Paredes (Acción Popular), al dar cuenta del oficio enviado por la titular de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina Hermosilla (Perú Libre), sobre el tema.

“Sobre el particular, resulta necesario indicar que en la próxima sesión ordinaria estaremos agendando el pedido de la presidenta de la Comisión de la Mujer”, informó.

El pasado 15 de setiembre Bellido Ugarte se presentó ante la Comisión de la Mujer para responder preguntas y anunció que renunciaría a realizar cualquier acción legal contra Patricia Chirinos, luego de que la amenazara con denunciarla por difamación.

“Será la Comisión de Ética del Congreso quien llevará a cabo un proceso investigatorio. Con respecto a estos canales, preferiría que sean estos canales donde se pueda ahondar y conocer la verdad del suceso en cuestión”, expresó el premier.

Como se recuerda, Patricia Chirinos detalló a RPP que el hecho ocurrió durante una conversación que tuvo con Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre) cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva. En aquel momento, Guido Bellido todavía no asumía como jefe del gabinete.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto), tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

De otro lado, la Comisión de Ética aprobó por unanimidad (14 votos) su plan de trabajo. Con el mismo número de votos, dicho grupo de trabajo también acordó sesionar los lunes a las 17:00 horas. Queda pendiente la aprobación del reglamento del grupo de trabajo.

El Perú tiene más de mil trajes típicos pero el Presidente Pedro Castillo prefiere usar un traje venezolano.

