El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, envió una carta notarial a la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, a fin de que se rectifique por la denuncia de agresión verbal, formulada en su contra semanas atrás. El documento, al que tuvo acceso Canal N, le da 72 horas para que retire sus palabras o la denunciará por difamación.

La carta notarial señala que una acusación como la formulada por Chirinos debe ir acompañada de pruebas y ser presentada dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho. Además se detalla que el abogado de Bellido es Raúl Noblecilla, quien también defiende al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

El caso

Semanas atrás, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, detalló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

