El congresista Guido Bellido restó importancia a las graves acusaciones que hizo el empresario Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva en el penal Ancón I, respecto a las amenazas que ha recibido por contar supuestos actos de corrupción del presidente Pedro Castillo. El procesado indicó que tiene pruebas sobre presuntos ilícitos entre el hoy mandatario y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para llegar a la Presidencia.

Para el expremier, Villaverde no tendría las pruebas para respaldar sus dichos y aseguró que no lo conoce ni entiende el motivo de sus recientes declaraciones. El empresario también aseguró, ante la Comisión de Fiscalización, que tiene “abundantes pruebas” para confirmar que hubo ilícitos durante en las reuniones en la casa de Sarratea, en Breña.

“No es una información certera, es un destructivo, cortina de humo para robar la atención de la prensa, quiere hacerse famoso hay que dejarlo; yo no vivo con él y ni lo conozco para que me diga en coordinación de qué, no puedo especular, no conozco al señor, tengo tanta información como usted pueda tener”, indicó Bellido en los exteriores del Congreso.

En esa línea, el parlamentario ironizó que Villaverde “es tan cercano que nunca he sabido de su existencia cuando ha salido las denuncias, nunca he conocido al señor, ni los militantes”.

Respecto a los supuestos ilícitos entre el partido de gobierno y el JNE, Bellido resaltó que “el proceso electora del Perú Libre no la ha llevado Pedro Castillo, lo ha llevado la población y de eso estamos seguros porque hemos estado en campo, ninguna persona que diga que soy empresario y salga con este tipo de cosas puede salir a decir que ha investigado”.

