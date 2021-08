El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, manifestó que “se ha planteado” la salida del Grupo de Lima en el Gobierno pero es un tema bajo evaluación. Sus comentarios se dieron en torno a la posible salida de esta alianza regional creada en rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Formalmente no lo hemos tratado a nivel del ministro de Relaciones Exteriores (Héctor Béjar). Se ha planteado. Estamos evaluando porque esas cosas son importantes”, manifestó Bellido.

“Así como los diferentes espacios se crean con ciertos objetivos, no es hasta la eternidad. Se evalúa y si se generan otros espacios, o se integran o fortalecen. Con tranquilidad”, aseveró.

Momentos antes, el premier había declarado que el “fortalecimiento de Unasur no signifrica ni niega lo otro”. Además, expresó debe existir “respeto a los países. Su autodeterminación, en el marco del respeto en cada una de sus decisiones como Estado. Eso es línea general para el trabajo en este gobierno”, indicó.

Por otro lado, el premier negó que haya dado alguna directiva para que se realice una intervención en las oficinas de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).

“Es parte de las coordinaciones que tienen que hacer los órganos. Son competentes. Dejemos que trabajen. No es una directiva, nada de parte de nosotros. No estamos viendo esos temas”, aseguró.

Según informó El Comercio, el miércoles pasado, de manera sorpresiva, seis equipos de la Inspectoría General de la PNP realizaron una intervención en los despachos de la Dircote para recabar información en una labor que duraría tres o cuatro días y que, hasta el cierre de esta nota, continuaban todavía en el Cercado de Lima.

Guido Bellido aseguró que respaldan la labor de la PNP y el Ministerio Público. (Canal N)

Este operativo se realiza en el marco de investigaciones preliminares iniciadas por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de terrorismo contra el primer ministro Bellido, el congresista Guillermo Bermejo y el fundador del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“(¿Esto buscaría paralizar las investigaciones?) No, de ninguna manera, absolutamente. No solo negamos cualquier acción en ese marco, no debe ser así. Tal vez ha pasado así en el pasado pero en este gobierno absolutamente tienen todo nuestro respaldo el Ministerio Público, el Poder Judicial y todas las instancias para cumplir sus funciones”, expresó.

