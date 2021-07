Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros que juró al cargo ante Pedro Castillo esta tarde en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, protagonizó una entrevista a mediados de abril en un medio local de Cusco en la que defendió una publicación suya a favor de la terrorista Edith Lagos, integrante de Sendero Luminoso que murió en 1982 en un enfrentamiento con policías.

El 16 de abril, en una entrevista al medio Inka Visión, de Cusco, manifestó que había hecho esa publicación cuestionada, de fecha 2 de junio del 2017, sin saber que Lagos había sido una “sanguinaria”.

“¿Ha sido una sanguinaria? No sabía que era una sanguinaria, en primer lugar. Hemos visto en algunos documentos que ha sido una persona que ha estado en un momento de conflicto en el país que ha tomado una postura y ha estado vinculada a Sendero Luminoso”, señaló.

Ante la insistencia de la periodista sobre la calificación de Sendero Luminoso como un grupo terrorista, Bellido Ugarte respondió: “Sendero Luminoso es un conjunto, en primer lugar, de peruanos que han tomado un camino con quien discrepamos, un camino que han tomado que quería tomar el poder por la fuerza”.

“Han tenido acciones terroristas y las acciones terroristas han tenido tanto las Fuerzas Armadas como Sendero Luminoso”, añadió.

Guido Bellido añadió, en defensa de su publicación difundida en aquella entrevista, que la había hecho porque tiene la “libertad de poder expresar” lo que piensa.

“Si me dicen que no debo pensar, que no debo expresar lo que pienso y que no debo decir que una persona es peruano y no debo reconocer en las personas algunas características, dejamos de ser peruanos”, concluyó el ahora presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo.

VIDEO RECOMENDADO

null null