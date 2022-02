El congresista de Perú Libre Guido Bellido consideró que el presidente Pedro Castillo no ha tenido la intención de enfrentar al Congreso o llegar a una situación en la cual pueda disolver este poder del Estado, luego que anunciara que recompondrá el Gabinete ministerial.

Bellido, quien fue el primer presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Castillo, consideró que el discurso de que el Gabinete encabezado por Héctor Valer se convierta en la “primera bala de plata” del Congreso si es que no obtenía le voto de confianza debió partir del primer ministro y no del mandatario.

“No creo que el presidente haya planteado eso (de la bala de plata), porque si fuera así se mantendría en esa línea y no hubiera anunciado hoy la recomposición (del Gabinete ministerial)”, consideró en declaraciones a RPP.

Guido Bellido cuestionó la designación de Héctor Valer y dijo esperar que los votantes de Pedro Castillo sean representados en el Gabinete. (RPP)

“El presidente, lo digo con conocimiento de causa, no tiene en ningún momento la intención de cerrar el Congreso, de chocar. No tiene esa intención. Cuando he estado en la PCM hemos conversado y siempre el presidente mantiene el respeto y la cautela. Puedo dar fe de algo que he escuchado”, agregó quien ocupó el premierato entre julio y octubre del 2021.

Guido Bellido cuestionó la designación de Héctor Valer, al indicar que para él es imposible que alguien que cuestionó a Pedro Castillo en campaña se convierta en primer ministro de su gobierno.

“No sé de dónde salió, creo que estaba pasando por la plaza San Martín y lo han llamado. Así nomás podría entender su llegada porque no hay otra forma. No había consenso en ninguna parte, no había propuestas, nunca escuchamos nada de esto”, manifestó.

En esa línea, Bellido Ugarte señaló que son los votantes de Pedro Castillo los que esperan sentirse representados en el Gabinete ministerial, ante el anuncio de recomposición que hizo en el mensaje a la Nación este viernes. “Si el presidente va a echar mano de otro sector, ese conjunto de peruanos se sentirá traicionado”, acotó.

