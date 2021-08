No le creen. Pese a que, a través de un comunicado, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, expresó su rechazo “categórico a toda forma de violencia y de terrorismo en todos sus extremos”, y reiteró su “compromiso con la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos”, analistas consultados por Perú21 expresaron su total incredulidad y desconfianza respecto de estas aseveraciones.

El exministro del Interior Carlos Basombrío sostuvo que el único propósito del comunicado es tratar de calmar las aguas frente a las “abrumadoras evidencias de que existe un vínculo emocional entre Sendero Luminoso y el jefe del gabinete” quien, recordó, es investigado por apología del terrorismo.

“La credibilidad del señor Bellido, de Vladimir Cerrón y de Pedro Castillo es ninguna; es cero en aquellos sectores que están dispuestos a pensar y que no son borregos; este es un esfuerzo patético de control de daños que no va a llegar a ninguna parte”, declaró, tras insistir en que Bellido “es un personaje de dudosa conducta”.

Recordó que, durante su gestión como ministro del Interior, el ahora primer ministro fue uno de los principales responsables de los más violentos bloqueos en el corredor Sur. “Él fue el agitador principal de la violencia en esos conflictos. Así que no me digan que no es un hombre violento, lo es; es homofóbico, misógino y prosenderista”, subrayó.

MAL CHISTE

El analista Gonzalo Zegarra, por su parte, comentó que el comunicado del titular de la PCM “es ridículo y para reírse”. “Hay que ser absolutamente ingenuo para creer que eso tiene alguna validez viniendo de una persona que se ha pasado la vida denigrando todo lo que suena a un mínimo de progreso, de género, social”, acotó.

“Es un chiste para tranquilizar al ala caviar, al ala progresista, veronikista, que quiere creer lo que quiere creer y está buscando justificaciones para mantener su apoyo al gobierno. Ahora ya tienen el subterfugio, la excusa con este deslinde, que es de la boca para afuera”, opinó.

Agregó que a Bellido “le creerán los que le quieren creer, los que de verdad le creen o aquellos a los que les conviene creerle”. “El resto no le creerá y eso no va a cambiar, en el fondo, cómo van a votar la confianza. Va a ser una presentación de un gabinete (en el Congreso), que yo he sostenido que no está destinado a gobernar sino a que lo vaquen, a que lo censuren, para que no le den la confianza y para que Vladimir Cerrón y Pedro Castillo puedan proceder, más adelante, a cerrar al Congreso”, advirtió.

CASO IBER MARAVÍ

Basombrío y Zegarra también se pronunciaron sobre la información publicada en la víspera por Perú21 respecto de los nexos del actual ministro de Trabajo, Iber Maraví Olarte, con el Movadef y el Conare en Ayacucho.

De acuerdo a un informe de este diario, Maraví, un docente ayacuchano de 60 años, ha sido secretario de Juventudes del Movadef y secretario general del Conare en Ayacucho.

El extitular del Interior refirió que quienes estuvieron con Castillo en la huelga del Sutep, casi todos vinculados al Movadef, ahora ofician de congresistas o ministros. “Esa es la pura y santa realidad. Es una vergüenza para el país que en el Bicentenario esté ocurriendo esto”, dijo.

Zegarra, por su parte, expresó su preocupación por esta situación y recordó que el propio Castillo tiene vínculos con esas agrupaciones. “Entonces, no me sorprende que un miembro de su equipo también lo tenga. Ahora, yo sí hago la distinción entre el Sendero Luminoso en armas y este Sendero Luminoso, llamado pactista o acuerdista que es el Sendero rendido”, manifestó.

“Es lamentable la presencia de una persona con vínculos con el Movadef y el Conare en el gabinete porque es el brazo político de Sendero Luminoso que, de acuerdo a la visión de ellos, está en tregua con el Estado peruano pero no ha renunciado nunca a la violencia. Es lamentable, ¿qué más puedo decir? Es una raya más al tigre de un gabinete impresentable por donde se le mire, incluyendo a Pedro Francke y Aníbal Torres, no es que ellos lo salven”, subrayó.

