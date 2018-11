Guido Aguila: "No negué la reunión con Héctor Becerril"

El ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila aseguró a Perú21 que nunca negó la reunión que tuvo con el congresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril.

“Yo lo que negué fue una reunión con el (ex) consejero Baltazar Morales y el congresista Becerril, una reunión tripartita; eso fue lo que negué”, manifestó.

Recientemente, El Comercio dio a conocer que fueron en total tres los encuentros que ambos tuvieron, pero el ex miembro del CNM prefirió no dar mayores detalles. “Todo es materia de investigación. No tendría por qué haber trascendido (el encuentro con el legislador)”, expresó. El fujimorista había negado reuniones con el ex consejero.

Sobre el tema, el secretario de la Comisión de Ética, Eloy Narváez (APP), manifestó que es necesario que este testimonio se incluya en la investigación que se le sigue al fujimorista dentro del grupo parlamentario.