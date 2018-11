Guido Aguila: "Se ha demostrado que no tengo una sola comunicación con Walter Ríos"

El ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) , Guido Aguila , dio sus descargos en la audiencia que evaluó el pedido de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país en su contra, y que incluyó a los ex consejeros Iván Noguera y Orlando Velásquez.

En la sesión, Aguila negó todos los hechos que se le imputan y descartó haber mantenido comunicación con el ex presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos .

“El teléfono de Walter Ríos estuvo intervenido durante seis meses y se ha demostrado que solo hablaba por teléfono y no por WhatsApp. En seis meses no hay una sola comunicación entre Ríos y quien habla”, dijo enfáticamente ante el juez.

Aguila aparece en un diálogo registrado el lunes 16 de abril en la que el empresario textil Mario Mendoza Díaz le hizo una llamada para invitarlo a que se sume a una cena pactada con el congresista Mauricio Mulder. En dicha conversación, Mendoza aprovechó para pedirle al ex consejero que le dé “una empujadita” a Juan Canahualpa, quien postulaba al cargo de fiscal adjunto provincial de familia en la Corte del Callao.

“El nombramiento de Canahualpa se hizo por unanimidad, de tal manera que, si pidieron ‘una empujadita’, si se dio o no, esto es una cuestión irrelevante (…) El fiscal ha dicho ligera e irresponsablemente de que se aceptó. No es así”, refirió.

Por otro lado, Aguila negó haber prestado ayuda en la ratificación del juez Ricardo Chang Racuay. Según detalló, esa ratificación tuvo seis votos a favor y uno en contra.

“En el extremo de Juan Recuay si votamos seis, en contra uno y no porque no estuviera de acuerdo sino porque el consejero Baltazar Morales tenía un tema personal con Recuay porque había dado fundado un amparo contra una resolución cuando él era juez supremo provincial. Eso sí debe dar vergüenza porque debió apartarse”, manifestó Aguila.

Finalmente, consultado por el juez sobre una ayuda que habría solicitado para su cuñada Verónica Rojas, a fin de que se le brinde una mejor posición laboral en la Corte del Callao, Aguila dijo que no fue propuesta por él.

“Quien me llama es el doctor César Hinostroza y me dice ‘¿qué te parece si se le mejora?’, ¿qué le voy a decir señor magistrado? No, ¿qué no le mejoren? Si es posible, bueno ya queda”, dijo.

La audiencia que evaluó este pedido de la fiscalía de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra los ex magistrados fue suspendida hasta las 9 de la noche, hora en que se emitirá la resolución.