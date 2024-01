Mientras Antauro Humala recibe el verano limeño en la casa con piscina donde vive, en La Planicie, Carlos Álvarez podría darse un baño de pueblo en playa Los Yuyos, cámara en mano. Cualquier opción es buena salvo repetir el chapuzón de Lourdes Flores, anti cábala donde la entonces candidata saló el mar de Agua Dulce.

Los Yuyos, después de todo, ha quedado huérfana de políticos tras la partida de Alan García. Cerca de ahí, el expresidente de la Federación Peruana de Surf, Carlos Neuhaus, empezaría su negada campaña en La Pampilla o Punta Roquitas, habituales sedes de la ola del verano. Allí, a pocos metros de donde ‘pesaron’ a PPK, en espontánea estrategia del publicista Abel Aguilar, si cabe el oxímoron. De otros anunciados candidatos como Carlos Añaños (¿Mallorca?), Carlos Espá, Roberto Chiabra o Fiorella Molinelli ya se sabe más o menos dónde se darán un baño de pueblo.

Paralelamente, el oficial de la marina Herbert Caller, del PPP (Partido Patriótico del Perú), ya presenta para este verano su candente Caller Language Center (CLC) en la modalidad clases de verano. Y la portátil de Perú Moderno, el partido de Wilson Aragón, ya volantea afiches en las playas de Chorrillos. Y desde las arenas de Huanchaco, Walter Purizaga, del PRIN, homenajea a Pedro Suárez Vértiz con “Un vino, una cerveza”. Muy cerca de allí, Charlie Carrasco da entrevistas y se lanza al bravo mar de la precandidatura presidencial con su Partido Demócrata Unido Perú. Y desde sus redes sociales, Gerwer Campero, del Partido Centro UNIDOS, posa frente al mar con un saludo de pre candidato: “Feliz año nuevo a todos nuestros hermanos en todo el Perú. Unidos somos más fuertes”.

Queda por ver dónde veranean los precandidatos y dueños de partidos, algunos aún en proceso de inscripción, como Guido Bellido (Pueblo Consciente), Julio Tovar (Adelante Perú), Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo), Arturo Ayala (PTE), Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) y Alfonso López Chau. Pero queda claro que el playazo viene con auspicio.

PASOS PERDIDOS EN LA ARENA

Desde la otra orilla, el Congreso parece haber llevado el concepto de teletrabajo al extremo. Es decir, hasta donde el wifi lo permite. No solo siguiendo el ejemplo de Digna Calle y el desaparecido ‘Nano’ Guerra García, quienes conferenciaban por videollamada desde Miami o Playa Blanca. Si no, incluso, concretando el ansiado Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. Una institución que será capaz de albergar a 4 mil personas. Ubicado en el balneario de Santa María del Mar, el futuro centro de capacitación y estudios parlamentarios se edificará en un terreno recuperado por el Poder Legislativo. El pedido fue sustentado el 2011, materializándose el 2022. Y tienen hasta diciembre del 2025 para terminar la obra. De lo contrario, el terreno volverá a manos de la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales).

En el espacio cedido se construirá también un local de estudios para parlamentarios, asesores y trabajadores del Congreso. Ubicado en un terreno de 35 mil metros cuadrados, el proyecto contempla la construcción de dos auditorios de 800 personas cada uno, 6 salas de usos múltiples, 3 ambientes para biblioteca que servirán de siestarios, 6 baterías de baños, 3 restaurantes y cafeterías donde se espera que haya buffet, y un área de recepción. Asimismo, habrá un estacionamiento para 500 autos, 10 aulas para 230 alumnos y 3 zonas de rotonda para reuniones al aire libre y, por qué no, conciertos de Waldemar Cerrón e Iber Maraví, guitarra en mano.

Entre los planes que tiene el Parlamento para este predio está el despliegue exacto de un monto de S/17 millones 240 mil 685 soles. Todo bajo la excusa de este centro de capacitaciones y estudios parlamentarios, ubicado en el balneario limeño y en el que se espera se encuentren todas las comodidades posibles ya mencionadas. Todas estas adjudicadas a un Legislativo que bate récords en rechazo popular.

La disposición de los más de 35 mil metros cuadrados fue realizada a finales del mes pasado, el último 28 de septiembre, por el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Pero la adquisición de dicho terreno es solo la primera parte de un plan del Legislativo para hacerse de lo que sería un nuevo edificio por mantener que será pagado con los impuestos de todos los peruanos.

Ante los cuestionamientos por este caso, la encargada de la adjudicación del predio, Marisol Espinoza, alegó que la construcción de esta edificación de fastuosas precisiones no está programada dentro del presupuesto de la República; sin embargo, no dejó el tema fuera de la mesa, pues afirmó que se trataba de un proyecto que ya estaba planteado para elaborarse desde hace años.

“No debería descartarse, pero definitivamente no está en el presupuesto de la República, no existe presupuesto y claro, cualquier proyecto que realice el Congreso es impopular, pero, en este caso, no es en una zona exclusiva, es una zona que en ese momento se disponía. No es que el Congreso escogió irse ahí, pero además no es de esta administración, sino que viene del año 2011″, aseveró.

En ese sentido, detalló que la construcción de este podría darse en este periodo congresal, como en cualquier otro.

Es cierto que el Congreso actualmente ocupa instalaciones prestadas por la Beneficencia de Lima y el MEF. También es verdad que otras instituciones afines tienen sus propios centros de estudios. Por ejemplo, la Contraloría General de la República tiene su Escuela Nacional de Control. Pero lo cierto es que ninguna queda a tan pocos metros del mar. Y aunque el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha negado la construcción de la futura sede durante su gestión, lo cierto es que con su sola firma el Parlamento ya se comprometió a terminarla antes de 2026. Curiosamente, como denunció Cuarto Poder, la hermana menor del superintendente de la SBN, Wilder Sifuentes Quilcate, fue contratada en el Palacio Legislativo como médico ocupacional, solo días después de que la SBN de Sifuentes le entregara al Congreso el terreno ubicado en Santa María. Elisa Sifuentes, médico de 33 años, entró a laborar un mes después de la forma del convenio entre su hermano y el presidente Soto.

En consecuencia, Fuerza Popular, APP y AP dejarán de utilizar las sedes de Pachacamac, Cieneguilla o Santa Clara para sus capacitaciones y dinámicas parlamentarias. También para el ‘compartir’ de fin de año, reunión donde se juega al ‘enemigo secreto’, variante parlamentaria del clásico juego de intercambio de regalos.

Y aunque estarán cerca del mar del balneario de Santa María del Mar, queda claro que no será este precisamente un baño de popularidad para el Congreso peruano.