Grupo Distriluz es una empresa pública que tiene un patrimonio de S/ 2,577 millones, un 25% más que en 2011, según sus estados financieros auditados a 2020. Además, su facturación no ha dejado de crecer en los últimos 10 años. En 2020, cuando la actividad económica fue severamente afectada por la pandemia, reportó ingresos por ventas de S/2,619.6 millones, 112% más que los S/1,232.8 millones que registraba en 2011. ¿Qué tan saludable es esta compañía financieramente?

Un indicador que permite evaluar el desempeño de una empresa, así como analizar su capacidad para cumplir con obligaciones, es el ebitda (o beneficios de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). Y en el caso de Distriluz, su ebitda ese año fue S/703.2 millones, 136% más que en 2011.

Tal indicador no solo aumentó en más del doble en la última década, sino que su incremento fue progresivo año a año, con excepción de 2020. Así de saludable financieramente es la empresa a la cual han propuesto a Hugo Chávez Arévalo, el investigado expresidente de Petroperú, para la presidencia del directorio.

Para el exviceministro de Energía, Luis Espinoza, la politización del directorio podría deteriorar su desempeño.

“Esta empresa se ha manejado muy bien. El Fonafe, cuando pone a los directores, es escrupuloso. Y un director debe tener experiencia en el sector eléctrico. No se puede poner a alguien que no la tenga. Esa persona debe tener experiencia probada y al señor Hugo Chávez nunca lo he conocido, y eso que tengo más de 30 años en el sector”, comentó.

A esto se suma el riesgo que supondría el mal manejo para las labores de electrificación rural, con la cual se perjudicaría a las familias de pocos recursos.

“Si se tiene empresas del Estado no es para que uno meta a sus amigos, sino para que uno haga políticas públicas donde el privado no puede ir. Es decir, desarrollar la electrificación rural, que es lo que han hecho estas empresas por años (…). “Podemos tener generación (eléctrica) abundante, pero no tenemos redes abundantes. Para eso necesitamos profesionales que conozcan el sector y generen confianza, sino se va a deteriorar más y eso lo van a ver las personas. En provincias, antes había muchos cortes de energía y eso ha venido mejorando, pero con esto podemos dar marcha atrás”, advirtió.