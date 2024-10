Gremio de transporte multimodal no acatará paro de transportistas

El vicepresidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, Giovani Diez, anunció que su sector no participará en el paro convocado para este miércoles 23 de octubre. El dirigente indicó que otros gremios mezclan temas políticos con la demanda de mayor seguridad para transportistas.

"Ellos cambian el mensaje del gremio, la plataforma de lucha mezclando temas políticos como que se va o se queda, el Congreso, Dina, la minería y muchas cosas que no estaban dentro de la agenda o del tema. Acá nos preocupa la seguridad de los peruanos y por lo que nos están matando", indicó a Exitosa.

Diez indicó que su gremio se movilizará el 12 de noviembre, como fue anunciado semanas atrás.

El dirigente dijo que las leyes aprobadas por el Congreso como la de crimen organizado y criminalidad sistémica (antes Terrorismo Urbano), requieren de modificaciones para enfrentar la ola de criminalidad que azota el país.

En esa línea, informó que han enviado cartas a diversas instituciones como el Poder Judicial, el Congreso y el Ministerio Público, en la que solicitan "actuar de inmediato, operancia, disuasión y medidas rápidas para solucionar rápido el tema de las muertes".

Además, anunció que hoy lunes se reunirán con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, para dialogar sobre las modificaciones a las normas aprobadas.

Reunión con Santiváñez

El vicepresidente de Gremios de Transporte Multimodal del Perú señaló que el domingo 20 de octubre se reunieron con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y señaló que esperarán resultados hasta el 12 de noviembre.

"Si hasta el 12 de noviembre no tenemos resultados de ninguna de las autoridades, ahora el lema cambia obviamente porque no se ha visto trabajo. La idea acá no es que se vaya, sino que trabajen", señaló.

El dirigente refirió que la mayoría de ciudadanos percibe que "que las autoridades no hacen nada". No obstante, señaló que buscan ser escuchados por las autoridades para acabar con la delincuencia.

