Gregorio Santos se une al partido de Vladimir Cerrón

En el II Encuentro Voces del Cambio que se realizó en Cusco , los dirigentes de izquierda se reunieron con el objetivo de formar un solo frente político para postular a las Elecciones Presidenciales 2021.

Gregorio Santos, líder del MAS (Movimiento de Afirmación Social) anunció que su partido se incorporará al de Perú Libre, que lidera Vladimir Cerrón, con el fin de fortalecer un solo partido. “Perú Libre ha definido una posición definida, revolucionaria y patriótica. Nos hemos unido sin ninguna condición”, dijo Santos.

"Le estamos diciendo a nuestra militancia que se sume al nuevo proyecto revolucionario, porque la palabra izquierda ya está bien descolorida. Si me preguntan qué clase de revolución, sería la de Tupac Amaru", refirió el líder de MAS.

"Nos vamos a someter a lo que decida Perú Libre. Si no soy candidato ¿se me acabará el mundo? No, porque ya he sido presidente regional dos veces, he sido candidato, he bebido cierta gloria", agregó.

Cerrón indicó que “la unidad es la piedra angular de la victoria. Debemos integrarnos a la unidad Latinoamericana de izquierda. Venezuela, Nicaragua y Cuba siguen resistiendo para darle unidad a este continente”.