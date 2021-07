El exministro del Interior Carlos Morán rechaza la propuesta de Perú Libre de legalizar la hoja de coca. No solo porque la considera antitécnica , sino porque podría aumentar la presencia del narcotráfico en el país. Sobre este controversial planteamiento, conversamos con el también exjefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro).

¿Es conveniente la ley de hoja de coca que propone Bermejo?

Es vox populi y por información oficial que el 92% de la hoja de coca que se produce en Perú se desvía al narcotráfico. Solo el 8% va para procesos de industrialización o consumo ancestral. Enaco, única entidad estatal encargada de su comercialización y compra, no tiene la capacidad logística para adquirir toda la producción del país. Tenemos que ver las cosas claras y no hacer declaraciones tremendistas que no tienen ningún asidero científico. Es inviable que toda la producción se pueda procesar e industrializar.

¿De aprobarse, podría potenciar el narcotráfico en el país?

Por supuesto. Hay que entender que la producción de cocaína pasa las 500 toneladas métricas. Es sumamente peligroso. No estoy de acuerdo con una propuesta así.

¿Coincide con Evo Morales en que donde hay presencia de bases militares aumenta el narcotráfico?

No, en absoluto. La lucha antidrogas es integral, no es militar, ni policial; es estatal. En todo caso, debería demostrar lo que dice. El Perú tiene un compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

¿Qué opina sobre la propuesta de PL de expulsar a los organismos de EE.UU. del territorio, como la DEA y Usaid?

La lucha contra las drogas es una facultad del Estado y participa con alianzas estratégicas de EE.UU. Y esto tiene que ver con información compartida con traslado de tecnología, asistencia, capacitación.

PL y Morales alegan que la presencia de EE.UU. afecta la soberanía.

La lucha antidroga está bajo la dirección del Estado. No afecta la soberanía.