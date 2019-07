Gonzalo Zegarra: "Martin Vizcarra no se puede dejar chantajear" [ANÁLISIS]

Creo que el gobierno ha hecho prevalecer la ley, están reafirmando que no le van a permitir al gobernador Elmer Cáceres usurpar sus funciones y esto, a la luz del ultimátum que ha emitido dicha autoridad al presidente Martín Vizcarra, que era absolutamente inaceptable.

El gobierno siempre tiene que estar abierto al diálogo, pero no se puede dejar chantajear. La toma de carreteras es un delito en el Perú. Por ningún motivo debe permitirse el bloqueo de carreteras. Puede ser legítima o no la manifestación de la población, pero no pueden tomar acciones violentas.

Creo que el hecho de que se ha podido desbloquear con relativa facilidad la Panamericana Sur sugiere que no había tanta resistencia como otros conflictos sociales y lo que va a pasar ahora es que la población va a terminar convencida de que este no es un proyecto minero contaminante.

Pero siempre es más fácil decir que van a contaminar el agua o las tierras de cultivo. La población debe tratar de tomar conocimiento por sí misma de la posición de la empresa y del gobierno.