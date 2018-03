Gonzalo Del Río: "PPK no mintió, no tuvo relación con Odebrecht"

El presidente Pedro Pablo Kuczynski puede ser destituido mañana si el Congreso aprueba su vacancia. La causal, como se sabe, es la presunta vinculación que habría tenido con Odebrecht siendo ministro de Estado. Sin embargo, para su abogado Gonzalo del Río, el mandatario no incurrió en irregularidades ni mintió al Congreso. Aquí sus argumentos.

¿Por qué PPK dijo, inicialmente, que no tuvo relación laboral ni comercial con Odebrecht si, luego lo reconoció, asesoró a H2Olmos?

El presidente asesoró a First Capital.

A través de First Capital asesoró a H2Olmos, creada por Odebrecht.

Donde tú ves una contradicción yo no la veo. Mientras el presidente fue ministro, no brindó asesorías y eso es lo importante. Lo que dice la Constitución es que no se puede ejercer actividad lucrativa (siendo alto funcionario), y no lo hizo, ni para Odebrecht ni para las vinculadas a Odebrecht. Él no tuvo relación con esa compañía, la tuvo First Capital, que era administrada por Gerardo Sepúlveda.

¿No mintió sobre sus vínculos con Odebrecht?

A mi manera de ver las cosas, no mintió. La asesoría a H2Olmos fue una de carácter financiero realizada a First Capital sin ser funcionario público. First Capital no es Odebrecht. Luego vienen las especulaciones.

Marcelo Odebrecht dijo que vio a PPK dictando una conferencia a su empresa. El presidente sabía a quién se dirigía y era a la constructora.

La conferencia no es una asesoría, pero el presidente no se acuerda de esa que menciona Odebrecht. Cree también que Odebrecht se está equivocando, porque hemos hecho una revisión exhaustiva de cuándo PPK cobró por conferencias. No es una costumbre del presidente cobrar por ponencias y, dentro de los pagos que hemos revisado, no hemos encontrado ninguna por conferencia. Entonces, tenemos dos opciones: o Marcelo Odebrecht se equivoca o PPK hizo una conferencia por la que no cobró.

Entonces, ¿qué relación ha tenido Kuczynski con Odebrecht?

La que ya se ha expuesto, ninguna. Es más, Odebrecht ha dicho que el presidente ha sido una piedra en el zapato, nadie puede tener una relación contigo si dice eso de ti. Estamos investigando hechos de hace 14 años. Si me preguntas qué conferencia dicté en esa época, no tendré la más mínima idea. Si PPK hubiera tenido una relación con Odebrecht, no hubiera sido un pecado, porque antes no sabíamos lo que era. Ese no es un dato menor.



¿Qué es la ‘muralla china’ para PPK?

Es un mecanismo para evitar conflicto. Una postura en la que uno se abstiene de acceder a información porque yo, como funcionario público, podría beneficiarte. Los últimos ministros de Justicia han sido abogados de múltiples estudios, al igual que jueces del Tribunal Constitucional. Al asumir sus cargos, han tenido que dejar toda su actividad privada, alejarse del conocimiento de los casos. Así pasó con PPK y Westfield.

El congresista García Belaunde dijo que PPK no pudo demostrar la existencia de esa muralla china con Sepúlveda.

No hay un documento que lo demuestre, es cierto. Pero en EE.UU. (donde se constituyó Westfield), las reglas de juego son distintas. Cuando se delega funciones en el Perú, se deben especificar funciones, y se hace a través de un poder, pero en EE.UU., lo que establece un poder es aquello que no puede hacer una persona, no lo que puede hacer. Entonces, para administrar Westfield, Sepúlveda no necesitaba un poder específico. El presidente no puede demostrar aquello que no existe.

Pero si existió una muralla china, ¿cómo demostrar que hubo una entre PPK y Sepúlveda que impidió la comunicación entre ambos?

La muralla china es un estado mental. Lo que debe quedar claro es que, durante el ejercicio de la función pública, no se realiza actividad privada, y cuando el presidente fue ministro, tenía eso claro. Puede haber un documento que respalde esa actitud, pero no lo hubo. Eso no es un delito, tampoco una falta.

El reporte de la UIF muestra transferencias hechas desde Westfield a cuentas de PPK cuando era ministro.

Lo que ha hecho la UIF es recoger información de distintas fuentes, y ha tomado como base la primera carta enviada por Odebrecht a la comisión Lava Jato que tiene tres errores: que la concesionaria IIRSA Norte depositó dinero a Westfield, falso; que ese proyecto tiene tramos II y III, falso; y que el depósito hecho a Westfield lo realizó en diciembre, falso. Pero luego Odebrecht envió una carta corrigiendo esa información. Sin embargo, en la nota de inteligencia no han considerado esa última y en la comisión Lava Jato tampoco. Filtraron el documento igual, no les importó.

La UIF también señala que, entre 2005 y 2013, Westfield transfirió US$2.3 millones a una cuenta mancomunada de PPK.

Comprenderás que, a partir de lo que te he contado, no confío en nada en ese documento. La nota de la UIF está viciada, hay un sesgo e información no corroborada.

¿Pero el presidente ha desconocido esa transferencia?

Ninguna transferencia que cita ese documento está corroborada. Esa nota de la UIF es confusa. No sé ni a qué transferencia te refieres.

PPK tiene una nueva investigación por la concesión del Lote 56 al Consorcio Camisea.

Estamos en el mismo lugar. Este es un caso que se archivó en 2012. El presidente no tomó ninguna decisión que tuviera injerencia directa en un concurso en el que ese consorcio fue el único postor. ¿Kuczynski firmó un decreto que terminó favoreciendo a un único participante? Las normas se firman, pero acá no hubo favorecimiento. Así fue la licitación.