Lo negó todo. El candidato de Juntos por el Perú a la Alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría rechazó la denuncia en su contra por presunto abuso contra su hijo. Además, culpó a su exesposa y a la ultraderecha española de haber manipulado a su vástago.

La noche de este miércoles, en entrevista con canal N, Alegría manifestó que la denuncia por abuso sexual es falsa. “Primero, el documento no existe. No es ni denuncia archivada”, señaló.

“Aquí hay un tema monstruoso que es hacer creer a la gente que le hice tocamientos indebidos y otras cosas asquerosas a mi hijo cuando yo soy un creyente de Dios”, sostuvo.

Además, intentó defenderse señalando que es decente por ser hijo del escritor Ciro Alegría.

“Soy un ciudadano decente, hijo de Ciro Alegría y no voy a permitir q me insulten así”, remarcó.

Ante la pregunta de por qué su hijo haría un show, respondió: “Porque es de VOX, es de la ultraderecha española. A mí lo q me parece ridículo es que el muchacho, mi hijo, al mismo tiempo me ofrece ayuda y, después, me boicotea.

“Vengo desde hace tres semanas subiendo en las encuestas. Ustedes han cogido un problema familiar insignificante y lo elevan”, detalló.

En otro momento, manifestó que su hijo le pidió disculpas por escrito y le dijo que fue manipulado por su madre. Añadió que el joven tiene problemas mentales. “Ese hijo que tiene problemas psicológicos es mi hijo. Por los problemas psicológicos se inventó eso. Ustedes se han inventado que es un escándalo sexual y todo tiene un límite”, agregó.

“Este es un montaje mediático. Yo soy el hijo de Ciro Alegría, he sido siempre una promesa de honestidad para este país”, reiteró el candidato, tras informar que no iba a renunciar a su postulación.

