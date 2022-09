Grave historial de violencia. El candidato a la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría Varona, representante de Juntos por el Perú (JPP), partido aliado del gobierno, fue denunciado por su hijo, en 2021, por violencia física, psicológica y sexual. Pero no sería lo único. En 2018, Alegría también fue acusado de golpear a dos empleadas del hogar.

El 31 de marzo del año pasado, el vástago de Gonzalo Alegría –cuya identidad se mantendrá en reserva– llegó a la comisaría de Orrantia, en San Isidro, para denunciar por violencia física y sexual a su progenitor, según el portal Nativa, que presentó las declaraciones que el joven dio a las autoridades.





De acuerdo al atestado policial, el candidato municipal obligó al joven de 21 años a acompañarlo a firmar un contrato para alquilar un local en San Juan de Lurigancho, a pesar que se encontraba convaleciente por una operación.

“Él me recriminó, me dijo que hacía mucho escándalo, que solo era firmar unos papeles. Después de eso me desmayé. Unos policías me levantaron y atendieron dentro de la municipalidad (de San Juan de Lurigancho). Yo seguía mareado, con dolores de cabeza, náuseas y pérdida de visión”, narró el joven en la denuncia contra Gonzalo Alegría.

El candidato a la Alcaldía de Lima de Juntos por el Perú afirmó en que es un “hombre honesto” y “decente”, y atribuyó la denuncia a su propuesta electoral sobre los peajes. (Foto: Facebook Gonzalo Alegría)

En la misma denuncia, el hijo detalló que su padre tenía un comportamiento violento e incluso le proponía sostener relaciones sexuales.

“Él (Gonzalo Alegría) me disminuye siempre, me dice que soy una carga para él, que soy un tonto, yo solo le tengo temor. Él (Alegría) me ha enseñado su pene pidiéndome que yo le enseñe el mío, a lo cual me negué. Me ha propuesto hacer un trío con él y su amigo pintor. Yo nunca tendría sexo con mi papá, ya que soy su hijo. Creo que si yo no me hubiera cuidado él me pudo haber hecho más daño”, relató el joven en el documento policial.

En otro momento, el denunciante señaló que los amigos del actual candidato a la alcaldía de Lima también lo agredieron sexualmente, con el consentimiento del padre.

“Un día le dijo a uno (de sus amigos) que subiera a mi habitación desnudo (...) yo me sentí asqueado. Felizmente no ocurrió más allá, él no me gustaba, yo no quería, yo estaba muy triste e incómodo pero siempre tuve miedo a mi padre ”, sostuvo.

Este diario intentó comunicarse mediante llamadas y mensajes con Gonzalo Alegría, pero el candidato al sillón municipal no respondió.

Alegría solo utilizó las redes sociales para indicar que es una “denuncia falsa”. Agregó que entregará documentos para corroborar que no tiene denuncias en su contra.

Existió investigación

Perú21 accedió a un parte policial del 2 abril de 2021 donde se da cuenta que policías de la Comisaría de Orrantia llegaron al departamento del hijo de Alegría.

Vivía alojado y bajo los cuidados de la amiga de su madre, quien contó a los efectivos que el joven residía ahí porque “se siente protegido y recibe el apoyo que necesita”.

Denuncia policial sobre agresión de Gonzalo Alegría. Foto: PNP

Agresión en 2018

Además, este diario revisó otra denuncia contra Gonzalo Alegría que data del 4 de octubre de 2018, en San Borja. Dos empleadas del hogar denunciaron a quien entonces era el esposo de su jefa por agresión física y verbal.

La primera mujer contó, según el documento, que Alegría la empujó contra una puerta y la golpeó en la cabeza. La segunda trabajadora dijo que el denunciado “la agredió verbalmente con insultos y gritos, despojándola de su celular”.

Perú21 se comunicó con una de las denunciantes y resaltó que “estos hechos fueron reales”. “Lo conozco desde que vino de España. Es una persona bipolar, es una persona mala”, anotó y pidió mantener su nombre en reserva.

Por otro lado, en la bancada parlamentaria de Juntos por el Perú, Isabel Cortez defendió a Alegría. “ Una denuncia puede hacerla cualquiera (...) En sus antecedentes (policiales) no figura nada. No tiene antecedentes penales, policiales y judiciales”, justificó la congresista también conocida como ‘Chabelita’.

TE PUEDE INTERESAR:

Curiosidades del último concierto de The Beatles (Video: El Comercio)