González Urrutia y una promesa de fe: “Pronto nos iremos todos a casa”

El presidente que los venezolanos eligieron pasó por Lima. Nada parece detenerlo. Su lucha por recuperar la libertad de su país, hoy secuestrado por el chavismo, continúa. Ha pasado por aquí oliendo a libertad y democracia; a esperanza, y a multitud también.

Edmundo González Urrutia visitó el país. Palacio de Gobierno, el Congreso y el municipio limeño se esforzaron por elogiar su lucha contra el usurpador Nicolás Maduro y aprovecharon para otorgarle sus máximas distinciones.

Pero no fueron placas ni medallas el reconocimiento mayor y más sentido para el electo presidente venezolano, sino ese emotivo encuentro con sus compatriotas en la plaza San Martín, donde recibió el multitudinario apoyo de su gente, esos venezolanos de bien que huyeron de la dictadura chavista, y que la tarde de ayer entonaron el himno de su país con su líder y no se cansaron de gritarle “presidente”.

“Pronto nos iremos todos a casa”, prometió el opositor desde un balcón del hotel Bolívar, mientras la plaza gritaba “Fuera, Maduro” una y otra vez. “Fuera, Maduro” fue el grito de esperanza y libertad de los venezolanos que llegaron para saludar a su legítimo presidente.

“Les digo con el corazón que no estamos solos, ustedes son la fuerza que nos impulsa. Nuestra misión es clara, recuperar la democracia, devolver la dignidad y asegurar que ningún venezolano tenga que irse jamás. Viva Venezuela unida”, dijo el líder opositor en su ‘balconazo’. Y luego más “Fuera, Maduro”.

La plaza fue una fiesta. A pesar del minúsculo grupo de desadaptados ‘prochavistas’ que sin éxito intentaron opacarla agrediendo verbalmente a González Urrutia, y otros invitados, entre ellos, la directora de este diario, Cecilia Valenzuela, nada opacó este momento histórico.

GRANDES CRUCES

Pero antes de esta fiesta democrática, el líder opositor venezolano visitó Palacio de Gobierno. Allí, en el Salón Dorado, la jefa de Estado, Dina Boluarte, reiteró que nuestro país lo reconoce como el presidente “legal” y “legítimo” de Venezuela y destacó la lucha que emprendió para devolverle a su país la democracia.

En ese salón presidencial, González Urrutia prometió no rendirse. “Los demócratas venezolanos no nos rendiremos”, dijo, reiterando que la dictadura de Maduro, que en julio pasado le arrebató su legítima presidencia vy no quiso reconocer su justo y holgado triunfo en las urnas, no solo representa una amenaza para su país, sino, también para toda la región.

Luego se le impuso la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz. Horas después, en el Legislativo, el presidente del Congreso le otorgó la medalla de honor también en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción.

“Esta es una lucha que no cesará. El destino de Venezuela es ser libre”, dijo el electo presidente en el Parlamento, que luego de su histórico ‘balconazo’ en la plaza San Martín, se dirigió a la sede municipal de Lima para recibir la Llave de la Ciudad.

El presidente electo de Venezuela pasó por Lima. Oliendo a democracia y libertad. Hay reconocimientos que se cuelgan en el pecho y otros, los de la gente que se quiere, que se llevan en el corazón.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO