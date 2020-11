¿“Golpe”? ¡No sean tan ignorantes!

-Si esto ha sido un “golpe” para La República y otros medios, me imagino que de ahora en adelante se negarán a recibir publicidad estatal de un gobierno golpista. Y el embajador Harold Forsyth renunciará en Japón para solidarizarse con su hijo y no servir a un gobierno golpista. Como también Vicente Zeballos a la OEA. Asimismo, los caviares y sus ONG dejarán de trabajar en planilla o de cobrar consultorías para este Estado capturado por “golpistas”. También los artistas y cineastas peruanos no le aceptarán subsidios.

-Constataremos una vez más nuestro altísimo nivel de ignorancia cuando aparezca la previsible encuesta del IEP en LR que “revele” que el 90% cree que hubo un “golpe”. ¿Cómo va a ser un “golpe” que el Congreso ejerza una facultad constitucional suya? Hubo el móvil para alegar la lamentablemente gaseosa “incapacidad moral permanente” (IMP, que no es “locura” y que no necesita de una sentencia condenatoria, como por allí mienten), se llegó –de más al número de votos y se cumplió con los procedimientos. Otra cosa es que el resultado disguste o este Congreso sea un desastre (que SÍ nos representa porque eso eligieron). Esa misma causal de “IMP” ya había sido aplicada antes (Fujimori y PPK), bajo los supuestos que la propia exministra vizcarrista Patricia Donayre sustentó el año 2000. Que existan abogados politiqueros, como Abad o ese Cairo, dispuestos a confundir a la gente es otra historia. O “golpistas” de verdad, como “Locumba” Humala. O exhibicionistas sediciosos, como Guzmán. O fracasados, como Cateriano. O pulpines ‘progres’ que se computan los héroes de la calle. O chiquillas pituquitas socialconfusas, que apenas saben el número de su DNI.

“Golpe” fue lo que hizo Vizcarra con el Congreso anterior, pero allí sí estuvo bien porque eran antipáticos. ¡Y lo más patético es que están defendiendo a un pillo inepto y mentiroso!