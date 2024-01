Continúa de revés en revés. En octubre del año pasado, ya le rechazaron un pedido similar para anular investigación. Este martes, a las 5:30 p.m., se realizará una tercera audiencia de tutela de derechos, presentada por el expresidente Pedro Castillo, en la que pide anular la investigación que se le sigue por el golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 porque, según su defensa, se habría vulnerado su derecho a ser informado de la imputación contra él por ese hecho.

En octubre pasado, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema rechazó la tutela de derechos que formuló Castillo a través de su abogado Eduardo Pachas, con el que buscaba anular la investigación por rebelión y, alternativamente, conspiración, que se le sigue por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.

“Debo ratificar que el 7 de diciembre no solamente fui amenazado, no solo he sido apuntado con metralleta (sic). ¿Por qué no quieren que se visualicen los hechos, que se den las evidencias? (...) Dígame si eso no es tortura, no es un maltrato sicológico para acabar con su familia y traerla a un penal donde hasta el día de hoy no tengo siquiera acceso a la luz solar un minuto”, señaló aquella vez Castillo.

De otro lado, en junio pasado, se recuerda, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó en segunda instancia una tutela de derechos que interpuso el expresidente Pedro Castillo, quien pretendía dejar sin efecto otra investigación penal en su contra pero por organización criminal.

