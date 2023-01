Esta mañana se realizó la audiencia de cuestión previa solicitada por la defensa del expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, para anular el proceso penal que pesa sobre el exmandatario por los delitos de rebelión y conspiración ante el fallido golpe de Estado que Castillo pretendió dar el pasado 7 de diciembre.

La defensa del exjefe de Estado, Eduardo, argumentó que no hubo un antejuicio político ni se le brindó un derecho a la defensa durante el proceso de vacancia realizado en el Congreso ante el anuncio del cierre del parlamento.

Castillo Terrones intervino durante la audiencia y alegó que estaba de acuerdo con los fundamentos de su abogado, Eduardo Pachas, y añadió “no he tenido antejuicio político, no he renunciado a este derecho constitucional del antejuicio político y mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso constitucional, debo concluir diciéndole, señor juez, ¿por qué tengo que fugar del país?, ¿por qué tendría que salir del país?, ¿dónde están las pruebas que quiero salir?”.

Además, negó, que haya querido fugarse del país, pese a que el pedido fue público y reafirmado por la embajada de México. “No he matado, no he robado y no he violado a nadie, si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre aquí en mi país, nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir de este país, porque he estado asumiendo el mandato más importante y más sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República”, dijo el expresidente.





