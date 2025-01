Gobierno se compromete a crear un frente de defensa policial en Pataz

Una promesa que en La Libertad esperan que se cumpla. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció durante la tarde de ayer que en dos meses estaría construida la base para el frente de defensa policial en el convulsionado distrito de Pataz de esa región.

“La región de La Libertad había dispuesto la donación de un terreno, la propia minera Poderosa se había comprometido en contribuir en la edificación del Frente Policial y el Ministerio del Interior y Policía Nacional van a brindar los efectivos y el equipo que se necesite para la instalación. Yo imagino que esto va a tomar algunos meses, no puedo precisar una fecha exacta, pero presumo que en los próximos dos meses se habrá iniciado la construcción de este frente que dará mayor seguridad a la zona”, aseguró el premier a su salida del foro MUNI Ejecutivo Alcaldesas, organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El anuncio se produce un día después de que un grupo de delincuentes atacaran nuevamente una torre de alta tensión de la minera Poderosa, pese al estado de emergencia que viene siendo extendido en dicha zona desde febrero de 2024.

Fuentes de Perú21 informaron que los 17 trabajadores que habían quedado atrapados en una mina ilegal dentro de la concesión, luego del ataque a la torre, fueron liberados y que la Policía tomó control del lugar para realizar la investigación de los hechos.

Esta guerra entre diferentes bandos de mineros ilegales viene avanzando y se traduce en un mayor control de áreas que legalmente le pertenecen a las empresas concesionarias. En una de las mineras formales, se sabe, hay hasta 25 socavones tomados.

El domingo, a través de un comunicado, Poderosa exigió al Gobierno cumplir con su palabra y atender la necesidad de seguridad de la zona de Pataz, que viene enfrentando violentas disputas por el oro. Este distrito ni siquiera cuenta con una comisaría.

El experto en temas mineros Iván Arenas conversó con Perú21 y aseguró que el estado de emergencia en Pataz no solucionará el problema.

“La actuación que se está haciendo no es por un corredor, si no, por una zona geográfica, por una zona política. El problema no es solo Pataz, el problema también es Huamachuco, Santiago de Chuco, Otuzco, toda esa es una zona de corredor minero ilegal. Eso es lo que se tiene que trabajar”, manifestó.

