Gobierno retrocede en Tía María y suspende licencia de construcción

Por Michael Machacuay y Libertad Merma



Mala señal. Luego de cumplirse cinco días de paro indefinido en Arequipa por el proyecto minero Tía María, el Consejo Nacional de Minería decidió ayer suspender la licencia de construcción de la obra a la empresa minera Southern Perú Copper Corporation.

De acuerdo al auto N° 014-2019 remitido al Ministerio de Energía y Minas, y al que Perú21 tuvo acceso, se deja sin efecto —por el momento— la autorización que se otorgó el 8 de julio pasado a la compañía, la que no ejecutó ninguna acción y espera la licencia social.

El documento consigna que, hasta que no se resuelva una serie de “recursos de revisión” planteados por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, y gremios de trabajadores; el proyecto permanecerá paralizado a fin de “evitar mayores perjuicios”.

Precisamente, una de estas objeciones al proyecto se basa en que en la zona de La Tapada, donde se construirá Tía María, habrá una “sobreposición de un ecosistema frágil” que se ubica en las Lomas de Cachendo, sobre supuestos terrenos protegidos de la extracción.

En este escenario cabe la pregunta: ¿cuánto durará la suspensión? El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, calculó que en un plazo de “dos a tres meses” se tendrá una solución final para definir la viabilidad del proyecto minero.

“La decisión del Consejo de la Minería ha sido por unanimidad”, acotó a RPP, luego de precisar que esta entidad es autónoma.El vicegobernador de Arequipa, Walter Gutiérrez, indicó a Perú21 que la medida adoptada sobre Southern era un “compromiso” que le había manifestado el presidente Vizcarra cuando se reunió con él en Palacio, el 5 de agosto.

CUESTIONAN AL EJECUTIVO

La suspensión del proyecto minero, valorizado en US$1,400 millones, generó reacciones en el sector empresarial. La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Jessica Rodríguez, indicó a Perú21 que lamenta “cómo se manejó el conflicto”. No obstante, apuntó que esta medida es un “puente” para poder generar “espacios de diálogo” en este proceso.

“Si el problema ha sido Tía María, ahora vamos a saber realmente cuáles eran los motivos para que siga adelante. Sí habría sido una muy mala señal si hubiéramos tenido una anulación, así que no creo (que el Gobierno esté retrocediendo)”, manifestó.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también emitió un pronunciamiento suscrito por su presidente, Manuel Fumagalli: “La paralización de Tía María es una mala señal para el desarrollo del país. (...) El Estado no puede claudicar en sus funciones”. (Ver página 11).

Hasta el cierre de esta edición, se supo que la minera Southern Perú Copper aún no había sido notificada.

Pérdidas de US$675 millones



Desde que se agravaron las protestas en Islay y se tomaron los caminos que llevan al puerto de Matarani, se ha dejado de exportar US$25 millones de cobre diarios, que durante estos 27 días de paralización han sumado cerca de US$675 millones, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Según datos del gremio minero, esta pérdida no solo perjudica a la región Arequipa, sino también al resto del país. “El consumo paralizado, el precio del cobre está bajo y ahora el Perú deja de ser confiable para los inversionistas”, indicó la entidad en un comunicado. Estos factores llevarían a que la producción nacional no pueda contrarrestar el entorno internacional.

Pero no es solo cuestión de pérdidas en el sector minero. También se ha dado a conocer pérdidas en el sector agrario.

“Los fertilizantes que entraban por Matarani para los cultivos de cebolla y palta no están llegando, tampoco los combustibles”, precisó la SNMPE. Esto va de la mano con 500 toneladas de hortalizas y 900,000 litros de leche diarios que no se exportan.El conflicto continúa y mientras Tía María no llegue a concretarse, la región Arequipa podría perder más de S/5,460 millones por concepto de canon y regalías, según estima Southern.