Gobierno planea ahorrar hasta S/2 mil millones con política de austeridad

El gobierno tiene pensado ahorrar entre S/1,800 y S/2,000 millones con la política de austeridad que ha marcado la gestión del presidente Martín Vizcarra. Ello implica un recorte de gastos innecesarios que empezarán por el propio mandatario y su gabinete ministerial, señaló el primer ministro César Villanueva.

En conferencia de prensa, tras concluir una sesión del Consejo de Ministros, Villanueva hizo hincapié en que las medidas de austeridad no paralizarán el funcionamiento adecuado de ningún sector del Poder Ejecutivo.

"Quiero dejar meridianamente claro que esos recursos no detienen la marcha de ningún sector. Son gastos que consideramos que no son necesarios en un momento donde hemos bajado la inversión pública, la inversión privada y donde hemos crecido en el gasto corriente. No podemos darnos el lujo de seguir en esa misma ruta", afirmó Villanueva.

Villanueva detalló que los recortes están principalmente orientados a las consultorías. No obstante, se mantendrán aquellas consultorías que aborden puntos especializados que ayuden a tomar decisiones.

“Se hacían consultorías para resolver un problema, los que tenían que tomar la decisión no lo hacían y contrataban otra consultoría para revisar la primera y así se duplicaban las cosas innecesariamente”, indicó Villanueva.

Además, precisó que cambiará el "exceso de viajes en la administración pública" y se pasará de clase ejecutiva a clase económica. Los otros gastos a recortar serán las celebraciones que incluso se daban en días de trabajo. "A nosotros también nos gusta celebrar, pero que sea un domingo o sábado y con la tuya no con el dinero del Estado", afirmó

Indicó que todos esos gastos han sido mapeados y se ha encargado que los ministros de Estados planten sus propias metas y ajustes para ahorrar.