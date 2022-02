El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, informó que entre el lunes y el martes pedirán al Congreso que ponga fecha para la sesión del voto de Confianza al Gabinete, el cual asumió la semana pasada.

En declaraciones a Canal N, Torres, quien forma parte del Gobierno desde el inicio de la actual gestión, señaló que el otorgamiento de la confianza es una potestad del Parlamento.

“Probablemente mañana o pasado le pediremos al Congreso que señale la fecha para la cuestión de confianza, eso depende solo del congreso. Si nos dan o no la confianza es facultad de Congreso”, dijo desde Cusco.

Cada que vez que juramenta un nuevo Gabinete, este debe presentarse ante el Congreso para pedir el voto de confianza que le permita seguir con sus funciones, si no lo consigue, el presidente debe reconformarlo.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos que existen contra el ministro Salud, Hernán Condori, el premier señaló que el mencionado funcionario no tiene ninguna condena o alguna resolución administrativa que lo sancione.

“El ministro de Salud no tiene ninguna sentencia, no tiene acusación fiscal, no tiene resolución administrativa que lo sancione, se dice que hay un proceso de ética en el Colegio Médico, eso deberá seguir su trámite. El ministro tiene sus vacunas completas, la política del Estado es la de atender la pandemia pero también toda enfermedad primaria”, manifestó.

Como se recuerda, el presidente Pedro Castillo tomó juramento a Aníbal Torres como nuevo presidente del Consejo de Ministros el último martes 9 en reemplazo de Héctor Valer, quien estuvo pocos días en el cargo luego de que se supiera que tenía una denuncia por violencia familiar.

Junto al nuevo jefe de Gabinete, juraron al cargo los demás integrantes del equipo ministerial, el cuarto en menos de siete meses de gestión gubernamental.

Previamente la PCM fue liderada por Guido Bellido, Mirtha Vásquez y el ya mencionado Valer Pinto, quien fue el más breve de ellos (duró solo tres días en el cargo).

