El Gobierno piensa que ha ganado este partido. Pero cerrar un par de tribunas es solo un mensaje de que lo está perdiendo. La criminalidad, la inseguridad ciudadana y ese desborde de violencia en las calles del país siguen goleando a la gestión de Dina Boluarte, que ha decidido castigar a Universitario y Alianza Lima por el enfrentamiento entre sus barristas en Santa Anita, que terminó con cuatro personas heridas de bala, entre ellos dos menores.

Disponer que los dos equipos más importantes del país jueguen su próximo partido de local por la Liga 1 con sus tribunas populares inhabilitadas es una sanción a estos clubes, pero también un mensaje de impotencia, de que el Ejecutivo no puede controlar a unos cientos de desadaptados y que no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y si el Gobierno no puede ejercer control contra estos pequeños grupos -a muchos de los cuales más de mil policías suelen acompañar en su desplazamiento hacia el estadio en cada partido-, hay que preocuparse, pues.

El premier Alberto Otárola ha anunciado esta disposición que, explica, busca promover la concientización de los hinchas de la ‘U’ y Alianza. Lo hizo luego de reunirse en la sede de la PCM jefes policiales, dirigentes de los clubes de la liga nacional y el ministro del Interior, Víctor Torres.

“Acá tenemos que responsabilizarnos todos. El hecho de que haya habido dos niños heridos de bala nos lleva a tomar esta decisión”, dijo el primer ministro, que a fines de agosto pasado anunció el Plan Boluarte, proyecto que buscaba frenar la criminalidad y reforzar la presencia policial en las calles, y que el tiempo, la inacción y la propia presidenta se encargaron de desinflar.

Antes de la cita en la PCM y sospechando ya de la posible sanción, el administrador de la ‘U’, Jean Ferrari, argumentó que la solución no es cerrar estadios ni cerrar tribunas sino hacer planteamientos. El exfutbolista, minutos después, tuvo que aceptar a regañadientes la decisión del Ejecutivo, aunque advirtió que no abrirán las tribunas “contra la vida de las personas”. Alianza Lima participó de la reunión, pero prefirió no estar presente en la conferencia en rechazo a esta disposición gubernamental, pues no acepta haber tenido responsabilidad en los hechos de violencia ocurridos el último fin de semana en Santa Anita, en cuyas calles fue asesinado ayer un empresario cuando intentaba escapar de unos sicarios.

En otra tribuna, la mandataria pedía reflexión frente a las llamadas barras bravas y advertía acciones más radicales en caso de que estos grupos sigan imponiendo en las calles esa violencia que su gestión no ha podido controlar. “Si continúan estas acciones criminales seguiremos tomando medidas más drásticas”, adelantó desde Iquitos, en una amenaza de que a la próxima no sería una sino todas las tribunas las que pagarán las consecuencias por una situación que su Gobierno no ha sabido resolver.

El primer ministro informó, además, que se promoverá una campaña contra la violencia y que los clubes de la Liga 1 se han comprometido a identificar a aquellos involucrados en hechos violentos. Otárola precisó que se hace necesario actualizar la Ley 30037, que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos.

ESTADO RESPONSABLE

Para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, a veces toca enviar mensajes claros a los clubes y a sus barras, aunque también existe responsabilidad del Estado y ese mensaje no se está viendo.

“Si la solución es que jueguen con las puertas cerradas, a mí en lo personal me parece adecuado, siempre que se vea qué está pasando desde el lado de la autoridad, donde siento que no están tomando en cuenta lo que les corresponde. Hay responsabilidad del Estado, no sabemos qué está pasando con la Comisión nacional contra la violencia en los espectáculos deportivos y si está actualizado el plan de protección y seguridad”, señaló.

Valdés también considera que los clubes no se pueden hacer a un lado de este problema, pues tienen una serie de responsabilidades que cumplir. “Los clubes tampoco pueden ponerse de costado, ellos son los que tienen que lidiar con sus barras, no tiene ningún sentido que la ciudadanía se vea expuesta a este tipo de disputas de barras”.





DATOS:

-Alianza Lima deberá cumplir esta sanción este domingo 25 cuando enfrente de local a Comerciantes Unidos en el estadio municipal de Villa El Salvador. La ‘U’ cerrará tribunas populares del estadio Monumental el viernes 1 de marzo en el partido ante Sport Huancayo.

-El jefe de la Región Policial de Lima, Enrique Monroy, anunció que se reforzará la vigilancia en los desplazamientos de las barras hacia el estadio. También informó que los clubes sancionados se comprometieron a apoyar en el empadronamiento de sus barristas.

