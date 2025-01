Gobierno devolvería ley de prisión preliminar al Congreso: Santiváñez propone recomendaciones

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dijo que su cartera ha encontrado observaciones en la ley que restituye la prisión preliminar en caso de no flagrancia, y que el Congreso tendrá que volver a evaluar la referida norma.

Conferencia de prensa del ministro del Interior en la que asegura que su cartera ha observado la ley que restituye la detención preliminar.

"Las observaciones que hemos observado son absolutamente técnicas y válidas dentro de un marco jurídico. No son antojadizas. Lo que hemos advertido contradice el marco jurídico. No podemos avalar o no se puede pretender avalar, por ejemplo, una detención preliminar, un delito sancionado con cuatro años, cuando la ley dice que la detención es con cinco años", explicó en conferencia de prensa.

LEY APROBADA AL CIERRE DE LEGISLATURA

Como se recuerda, el pasado 13 de diciembre, en el último Pleno del periodo legislativo, ante las críticas de diversos sectores ciudadanos, aprobó una iniciativa para restituir en el nuevo Código Procesal Penal la figura de la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia.

La propuesta que se discutió en el Pleno se elaboró en base a varios proyectos de ley presentados por parlamentarios de distintas bancadas, luego de las críticas que surgieron desde diversos poderes del Estado por considerar que la disposición favorecía a los delincuentes e iba en contra de la lucha contra la criminalidad.

Setenta y nueve legisladores votaron a favor, ocho se opusieron y no hubo abstenciones respecto de este proyecto que fue exonerado de segunda votación.

El texto aprobado sostiene que "el juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal, emitirá una resolución debidamente motivada teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel y dictará mandato de detención preliminar".

