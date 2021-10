El presidente Pedro Castillo aprovechó su viaje a Moquegua para, desde ahí, intentar desmarcarse de su primer ministro Guido Bellido quien, esta semana, volvió a mover las aguas con su pretensión de expropiar el gas de Camisea, provocando incertidumbre entre los inversionistas e inestabilidad económica.

“Yo les pido a las empresas privadas tranquilidad. Las cosas pasan por nosotros, no pasan por otras personas, por segundos o terceros. (...) Si ha habido algunos exabruptos por parte del premier, o de otras personas, pues las hemos corregido ya”, declaró.

Asimismo, en un intento de despejar los temores, sostuvo que, tras su viaje al exterior, ahora “tenemos una concepción más clara de lo que es la empresa privada”. “Hemos visto muchos compromisos de parte de la empresa privada y a muchos empresarios les hemos tomado ya la palabra de venir al Perú a invertir. Háganlo con la tranquilidad del caso”, remarcó.

Pero, ¿son suficientes estas palabras? Para Carlos Basombrío y Fernando Cillóniz, la respuesta es un rotundo no. En declaraciones a Perú21, el exministro del Interior advirtió que el mandatario ha perdido mucha credibilidad por lo que, más que palabras, lo que se requiere es que tome acciones concretas. “Que se vaya el señor Bellido, que no siga defendiendo a Iber Maraví, que no reciba a miembros del Movadef en Palacio, que omita cosas que están arruinando la economía del país”, reclamó.

Agregó Basombrío que, en los últimos días, el titular de la PCM ha estado provocando al jefe de Estado y este no ha sido capaz de responderle. “Y la única respuesta de un presidente a un premier que no cumple su labor y que se dedica a petardearlo es muy sencilla; decirle: ‘le agradezco por sus servicios’ y nombrar a otra persona”, acotó.

Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica, manifestó en Perú21TV que si esta declaración la hubiera dado Castillo “a la semana de asumir el cargo, hubiera generado gran confianza”, pero habiendo pasado más de 60 días sin corregir algunos nombramientos, como el del mismo Bellido, éstas “no son aceptables”. “Ahora nadie le cree, él mismo se lo ha buscado. Es imposible creerle a una persona tan cambiante”, refirió.

Desde Chimbote, en tanto, el premier volvió a confrontar a la inversión privada. “Saquean nuestros recursos y no existe una retribución justa”, indicó.

CONSEJO DE ESTADO

En ese escenario, diversas autoridades le pidieron al presidente Castillo que convoque a una sesión urgente del Consejo de Estado “debido a la creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la administración pública y el pleno ejercicio de los derechos humanos”. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no había respuesta.

SABÍA QUE

El oficio remitido al presidente Castillo está suscrito por los titulares de la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Contraloría, Ministerio Público y Junta Nacional de Justicia.

Precisan que el Estado de Derecho se caracteriza por la distribución de funciones, lo que “ no implica que deban ejercer sus atribuciones de manera aislada”, y todos están “obligados a cooperar en la atención de los problemas del país ”.

”. “Estamos ante un farsante y cínico. Yo he tratado a Pedro Castillo y no es una mansa paloma”, dijo Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica.