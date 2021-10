Las amenazas del Gobierno hacia el Congreso se están volviendo pan de cada día. Al premier Guido Bellido poco le importa la inestabilidad política generada por los desencuentros entre el Ejecutivo y Legislativo, y volvió a lanzar amenazas contra el Legislativo asegurando que si los parlamentarios no aprueban los próximos proyectos de ley referidos a la segunda reforma agraria, “deberán regresar a sus casas”.

Ayer, durante la ceremonia del lanzamiento oficial de la denominada ‘segunda reforma agraria’, realizada en el santuario Sacsayhuaman, en Cusco, el premier arremetió contra el Parlamento. “Quieran o no, para que haya una segunda reforma agraria nuestro presidente pedirá una ley al Congreso con presupuesto. Si no hay reforma agraria, si el Congreso no la aprueba, devolveremos a cada uno de los congresistas a sus pueblos”, expresó en quechua, según el reporte de RPP.

Asimismo, se refirió al intento de aprobar una nueva Constitución. “El fujimorismo y la prensa dicen no a la nueva Constitución. Ahora escuchen el cambio verdadero”, dijo.

Pero luego lo secundó en el propio presidente Pedro Castillo, quien sostuvo que era momento del cambio.

“Acá manda el pueblo, hay un gobierno elegido por los agricultores y por eso se necesita ratificarnos con firmeza de que primero está el pueblo. Por eso yo me ratificó que, así como el 28 de julio juramos por esa nueva Constitución, ¿a quién le corresponde hacerla entonces (la nueva)?”, manifestó.

PROMESAS INVIABLES

El constitucionalista Víctor García Toma insistió en que es legalmente viable. “Al parecer va a quedar en promesa salvo que pretenda violentar la Constitución, la cual no permite la Asamblea Constituyente ni la reforma total de la Constitución. Primero debe haber un proyecto que tiene que ser aprobado por el Congreso y sometido a referéndum, que es convocado por el JNE, no por el Ejecutivo”, explicó a Perú21.

Respecto a lo dicho por Bellido, García Toma recordó que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. “Ellos son independientes en sus votos y opiniones”, sostuvo.

SABÍA QUE

En evento en Sacsayhuaman, Castillo dijo que “ se acabó la política, se acabaron las diferencias ”.

”. El cuestionado ministro de Trabajo, Iber Maraví, acompañó a Castillo y a Bellido en la actividad del Cusco. También Dina Boluarte y otros ministros.

