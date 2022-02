Mantuvo en ascuas al país durante tres días como consecuencia de la designación de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, en el mensaje que se vio obligado a dirigir al país –ante la demanda generalizada de una reestructuración del gabinete y la inminente ola de protestas ciudadanas en las calles–, el presidente Pedro Castillo no ofreció disculpas a la población por sus desatinados actos y menos asumió su responsabilidad por haber generado una crisis política que no amaina con su escueto anuncio de una recomposición ministerial. Y es que, si bien dijo que habrá “apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país más allá de la forma de pensar o de ideologías”, no dejó en claro si su impresentable premier y otros ministros con serios cuestionamientos serán removidos de sus cargos.

En lugar de eso, culpó al Congreso por no haber aceptado el pedido de Valer para presentarse ante el Pleno hoy sábado, y hasta le reclamó un “comportamiento responsable” a la representación parlamentaria. “No podemos seguir en lo mismo, aprendamos del pasado”, sostuvo, haciendo evidente, una vez más, su total incapacidad para la autocrítica y su alarmante desconexión con la realidad.

Lo que no dijo Castillo fue que su decisión no habría sido por el afán de rectificar su desaguisado, sino para evitar su estrepitosa derrota en el Parlamento. Tal como informó Perú21, hasta el jueves eran 63 congresistas los que anunciaron que votarían en contra de la confianza al gabinete.

Con el paso de las horas, sin embargo, se sumaron otras bancadas, incluyendo la oficialista Perú Libre y su aliada Juntos por el Perú. Con más de 100 votos, la suerte del tercer gabinete de la era Castillo estaba echada.

QUE SE RESPONSABILICE

Tras la alocución presidencial, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no tardó en responder para exigirle al jefe de Estado que se responsabilice por sus decisiones y tome debido cuidado del perfil de quienes incorporará al Ejecutivo. El analista Joaquín Rey, por su parte, comentó que si el presidente “no está dispuesto a admitir un mínimo de responsabilidad, es muy poco probable que las cosas mejoren en el futuro”. El congresista Carlos Anderson, en tanto, afirmó en Perú21.TV que el mensaje presidencial fue “vago”, y advirtió que Castillo tiene aún pendiente “aclarar muchas cosas”. “Solo así podrá llevar (a la PCM) a alguien que esté dispuesto a poner el hombro con toda la transparencia posible”, acotó.

Una exigencia que desde muy temprano fue manifestada por parlamentarios de distintas tiendas, quienes rechazaron en bloque las amenazas del premier de un eventual cierre del Parlamento, emplazaron al mandatario a hacer un deslinde y ratificaron su compromiso de defensa de la democracia.

Único responsable de la crisis

Pedro Castillo estuvo con Guillermo Bermejo ayer en Palacio

Desde el 28 de julio, era evidente que el lápiz no era un ente cohesionado, sino que allí pululaban los cerronistas, los castillistas y los oportunistas. Al lado de ellos, también estaba el bloque –llamado por el dueño de Perú Libre– “caviar”, agrupado en Juntos por el Perú.

Castillo decidió en julio, fiel a las disposiciones del partido de Cerrón, gobernar de la mano con los que le financiaron y facilitaron la campaña electoral en la primera vuelta. Su primer jefe de gabinete –y primer error– fue Guido Bellido, quien tuvo que renunciar después de conocerse sus mensajes a favor de personajes vinculados al grupo terrorista Sendero Luminoso.

Castillo vio la oportunidad de ganarse al bloque “caviar” y nombró premier a una de sus representantes: la expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez. Para entonces, Verónika Mendoza aplaudía las decisiones que se tomaban en el gobierno. Sin embargo, esto cambió esta semana.

Castillo quiso emendar su segundo error y reconciliarse con sus socios primigenios. Buscó respaldo para su tercer gabinete en el ala oportunista, la que dirige Guillermo Bermejo en el Congreso con una bancada que se autodenomina Perú Democrático. Nombró a uno de sus legisladores como premier: Héctor Valer. Pero en este gobierno lo efímero es lo constante, y ahora –la visita de ayer de Bermejo a Palacio– podría ser el inicio de un nuevo capítulo de la suma de errores que tiene a Castillo como único responsable.

Sabía que

No solo parlamentarios expresaron su disconformidad con la permanencia de Héctor Valer en la PCM. El ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, le pidió públicamente que dé un paso al costado.

Este mismo mensaje, con matices, fue replicado por el titular de Salud, Hernando Cevallos, y el canciller César Landa. Ninguno, sin embargo, renunció a sus cargos.

Mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo, donde anuncia la recomposición del gabinete liderado por Héctor Valer. Conversamos con la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello y el congresista Carlos Anderson.