La falta de liderazgo de Pedro Castillo genera desgobierno y desconfianza. A casi dos meses de iniciada su gestión, y pese al reclamo de diversos sectores, el jefe de Estado que dio su “palabra de maestro” de que el suyo sería el gobierno del cambio, ha optado por no tomar decisiones y sentarse en la tribuna mientras que Vladimir Cerrón, su socio político y dueño del partido que lo llevó a Palacio de Gobierno, y su primer ministro Guido Bellido toman, entre bambalinas, las riendas del Ejecutivo.

La última semana fue una sucesión de desencuentros y discrepancias públicas. El titular de la PCM salió en defensa de la dictadura en Venezuela, confrontó al ministro de Relaciones Exteriores y al vicecanciller y les abrió las puertas para que se vayan a sus casas. Más aún, “delató” a Castillo por su reunión secreta con Nicolás Maduro. ¿Quién le informó? ¿Castillo como él alega o la Inteligencia cubana? Como fuera, es evidente que buscaba hacer sentir su poder.

A su regreso al Perú, cuando se esperaba que el jefe de Estado hiciera sentir su autoridad y diera luz verde a los tan reclamados cambios ministeriales, no hubo más que silencio. En compensación, fue Bellido quien, desde Iquitos, dejó ayer en claro que no se irá.

“No existe ningún gabinete fraccionado. (...) En este momento el gabinete está sólido, todo el mundo trabajando, cada ministerio trabajando en lo que corresponde. No hay en este momento ninguna motivación o ningún interés de hacer cambios, es lo concreto”, respondió .

INDECISIONES

Para el exministro del Interior Carlos Basombrío, que el presidente guarde silencio frente a temas urgentes, permita que el premier desautorice a sus ministros y, lo que es más grave, que Vladimir Cerrón lance amedrentamientos vía Twitter, es una situación inaceptable.

“Tenemos un presidente que está jaloneado, por un lado por Perú Libre –donde están Cerrón, Bellido, Bermejo–, por otro lado, por el Movadef, con el señor Maraví a la cabeza; y por un tercer sector, que podríamos llamar moderado, donde están Óscar Maúrtua y Pedro Francke, pero él no sabe qué hacer”, declaró a Perú21TV.

La extitular de Justicia Marisol Pérez Tello, en tanto, advirtió que el hecho de que Cerrón anticipe las decisiones del gobierno vía redes sociales evidencia que, o se adelanta a decisiones que ya se han tomado para que parezca que él tiene el poder, o, en realidad, es él quien las toma. “En cualquiera de los casos la autoridad del presidente se ve cuestionada”, expresó.

La analista Yesenia Álvarez, por su parte, comentó que las actitudes del premier son “una especie de show por demostrar quién tiene más fuerza y quién toma las decisiones”.

“Es un intento de desviar la mirada de la ciudadanía cuando a lo que se le debe prestar atención es a los cuestionamientos sobre los que no responde el presidente: sus vínculos con organizaciones que reivindican a Sendero Luminoso, no responder a la prensa. (...) No les gusta cómo funciona la democracia, se puede ver en el ideario elaborado por Cerrón que tiene una visión bastante autoritaria”, concluyó.

SABÍA QUE

“ El presidente Castillo no está dando la talla que se requiere y eso es que tome decisiones, ya sean buenas o malas ”, sostuvo Basombrío.

”, sostuvo Basombrío. Álvarez advirtió que “ hay un desgaste en la ciudadanía porque el gobierno no escucha sus pedidos y, entonces, va desistiendo de reclamar ”. “Es una estrategia que le ha funcionado a Castillo”, dijo.

”. “Es una estrategia que le ha funcionado a Castillo”, dijo. “ Los vacíos de la información se están llenando con declaraciones de ministros que generan controversia ”, dijo el exministro del Interior Carlos Basombrío.

”, dijo el exministro del Interior Carlos Basombrío. “Los discursos de Castillo suenan huecos porque las tensiones están al interior de su gobierno”, señaló la eministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello.

VIDEO RECOMENDADO

En esta edición de #Fans21 Lorena y Álvaro analizan el último tráiler de #MatrixResurrections