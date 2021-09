El presidente Pedro Castillo decidió seguir poniéndose de espaldas al país y felicitó públicamente al ministro más cuestionado de su gabinete: Iber Maraví, titular de Trabajo y Promoción de Empleo. De esta manera, dejó en claro que, al menos por ahora, no pretende escuchar el pedido ciudadano y de las fuerzas políticas para removerlo del cargo por sus vínculos con Sendero Luminoso y su participación en atentados terroristas.

Lejos de pronunciarse sobre este tema, el mandatario reconoció ayer el “esfuerzo” del cuestionado ministro, que este jueves 30 de setiembre acudirá al Congreso para su interpelación.

“Yo quisiera felicitar esta convocatoria que ha hecho el ministro de Trabajo, porque nos estamos esforzando por la clase obrera, y cuando uno se esfuerza y suda la gota gorda, a otros les causa extrañeza”, señaló Castillo durante el I Encuentro del Gobierno del Pueblo con las Organizaciones Sindicales organizado por el MTPE.

Esto en presencia del premier Guido Bellido, quien hace un mes solicitó a Maraví que deje el cargo. También asistieron al evento, en el Centro de Convenciones de Lima, representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú.

Al dirigirse a los trabajadores, el gobernante dijo que las puertas de Palacio de Gobierno están abiertas. “Me gustaría que la próxima reunión la hagamos allá, en Palacio”, expresó.

HACIA LA CENSURA

Este jueves, el titular del MTPE deberá responder siete preguntas ante el Congreso sobre su relación con el Sute-Conare, vinculado al Movadef; su presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho; la protesta magisterial de 2004 y su relación con el fallecido terrorista Hildebrando Pérez Huaranca (su suegro).

El vocero una de las bancadas que impulsó la interpelación, Jorge Montoya (RP), dijo que, de ser necesario, se procederá con una moción de censura contra el protegido de Castillo, y lamentó el breve discurso de felicitación que recibió.

“Espero que esas palabras sean una despedida, porque es increíble lo que está sucediendo. Un gobierno que recibe críticas de esta naturaleza, con pruebas de que su ministro tiene vínculos con Sendero, no puede seguir sin actuar”, sostuvo a Perú21.

Agregó que desde el Congreso no temen que el Ejecutivo plantee una posible cuestión de confianza si optan por censurar a Maraví. “No tenemos temor de la cuestión de confianza, no podemos estar coaccionados por un supuesto de esa naturaleza, tenemos una tarea fiscalizadora y si tenemos que hacer la censura, la haremos”, aseveró.

El vocero de AP, José Arriola, indicó que desde su bancada tampoco temen una respuesta negativa del Ejecutivo. “Si el ministro no satisface las preguntas del pliego, el caso culminará en una censura. No toda interpelación termina así, pero en este caso hay pruebas de que el señor Maraví no contribuye para nada al gobierno”, refirió a este medio.

En tanto, José Jerí, de SP-PM, dijo que “el ministro se presentará ante un Pleno que en su mayoría quiere verlo fuera de funciones”, y que su agrupación esperará a escuchar sus respuestas para tomar una postura.

TENGA EN CUENTA

Durante la reunión con dirigentes sindicales, Castillo dijo que su gobierno eliminaría las leyes “ represivas y agresivas ” que atenten contra los derechos laborales.

” que atenten contra los derechos laborales. El titular de Salud, Hernando Cevallos, habló sobre la relación del gabinete y refirió que, más allá de diferencias, él no percibe fisuras o desencuentros.

“ Estoy listo para la interpelación. Desde que la prensa ha sacado un montón de mentiras, yo he dado respuestas ”, aseguró el cuestionado Maraví el viernes.

”, aseguró el cuestionado Maraví el viernes. “El Congreso ejercerá su capacidad fiscalizadora, no para obstruir sino para mejorar la situación”, dijo el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya.

