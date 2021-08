El presidente Pedro Castillo nombró al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.). Anoche, en una edición extraordinaria de El Peruano, el mandatario y el cuestionado ministro de Defensa, Walter Ayala, oficializaron la designación en el cargo al comandante general del Ejército Manuel Gómez de la Torre, quien reemplazará al general César Astudillo.

Su salida –anunciada días antes– tuvo efecto el mismo 28 de julio, cuando Castillo asumió la jefatura del Estado y comenzó el nuevo gobierno.

Pero de manera inusual, también se oficializaron los cambios de los demás comandantes generales: de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y del Ejército, que debían permanecer en sus puestos hasta fin de año. Se trata del general de División, José Alberto Vizcarra Alvárez, quien será comandante general del Ejército; el vicealmirante Alberto Alcalá Luna como comandante general de la Marina de Guerra, y el teniente general FAP Jorge Luis Chaparro Pinto como comandante general de la Fuerza Aérea.

Fuentes de Perú21 indicaron que hoy, a las 8:00 a.m., se realizarán los reconocimientos de los nuevos comandantes generales y del nuevo jefe del CC.FF.AA. en la Base Naval del Callao. Luego, cada institución armada realizará lo suyo en sus respectivas bases.

Ante estas designaciones, el congresista por Renovación Popular y almirante (r) José Cueto afirmó que estos cambios no son normales y que tampoco es ideal que se cambien a los comandantes poco tiempo después de un cambio de gobierno. “Mientras se cumpla lo que está en la ley, por lo menos es legal, pero no es normal porque ha habido muchos nuevos gobiernos donde no se hace este cambio inmediatamente; no es lo ideal tan poco tiempo después de empezado un nuevo gobierno”, señaló Cueto a Perú21. Resaltó las cualidades de Gómez de la Torre y Alcalá.

DATOS:

- Se tiene previsto que mañana, a las 10 a.m., se realizaría el reconocimiento al presidente Castillo como jefe supremo de las FF.AA.

- Este acto está pendiente. El mandatario abandonó la ceremonia del 30 de julio para atender la emergencia que dejó el terremoto en Piura.

