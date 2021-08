El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, fue consultado sobre el alza de precios de los productos básicos en la canasta familiar como el mayor costo del pollo, que en la última semana ha subido alrededor de dos soles, situación que golpea directamente el bolsillo de los peruanos.

“Esta es una preocupación en el sentido que afecta la economía popular, afecta la capacidad de compra a las familias por eso es tratar de dar una ayuda directa, una ayuda de empleo para que la gente tenga más dinero porque (el) control de precios está descartado”, sostuvo en entrevista con el programa Punto Final.

Francke explicó que el incremento del precio del pollo se debe a que el precio del maíz, principal insumo que explica la mitad de este producto, se ha duplicado. “No hay forma de bajar el precio del pollo”, adujo.

“Este tema de la inflación es responsabilidad del Banco Central de Reserva (BCRP), concuerdo ahí con lo que ha dicho el doctor Julio Velarde y otros especialista, y que no es un fenómeno permanente, es un fenómeno temporal, es un fenómeno mundial”, agregó.

“Con una buena política monetaria y con una buena gestión del BCRP, que la hemos tenido, y con eso vamos a tener seguro no vamos a regresar a épocas inflacionarias”, concluyó.

Reunión con empresarios

En otra parte de la entrevista, Francke anunció que el día martes se reunirá con los gremios empresariales. “Tenemos programadas tres reuniones, la primera con los pequeños y microempresarios, que tienen una problemática particular y donde me va a acompañar el ministro de Produce; otra, con los empresarios regionales porque me parece bien importante tener una mirada más descentralizada; y otra con los grandes gremios existentes en el Perú, gremios empresariales que siempre hemos conocido”, indicó.

El titular del MEF arguyó que espera que sea una coordinación muy permanente para buscar impulsar el empleo en la mayor cantidad de peruanos.

Sobre el BCRP y la SBS

El ministro de Economía también se refirió a la continuidad de Julio Velarde, titular del BCRP, en el cargo y resaltó que la próxima semana se volverán a reunir. “Él dijo que lo está considerando favorablemente”, expresó.

Francke también comentó que se reunirá con la Superintendente de Banca y Seguros (SBS) Socorro Heysen “porque hay temas que requieren la coordinación” entre esta institución, el MEF y el BCRP. Sobre la continuidad de la funcionaria, el ministro dijo que ella le ha expresado su intención de “quedarse hasta fin de año o un poco más, a mí, a nosotros nos parece algo positivo, en estos temas uno tiene que ser bastante respetuoso”.

Cambios en el MEF

El ministro adelantó que se harán cambios dentro de su sector y las dos actuales viceministras, Betty Sotelo y Brigitt Bencich, serán reemplazadas, pero que por el momento continúan trabajando y apoyado su gestión.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quiere conservar su puesto en la jefatura de la Oficina de Surco del Reniec mientras dure el mandato del presidente Pedro Castillo. Es decir, los próximos cinco años.