El presidente de la República, Pedro Castillo, decidió, el 28 de julio, no gobernar desde Palacio de Gobierno, y desde entonces viene sosteniendo reuniones en el Centro de Convenciones de Lima –que no es un despacho oficial–, en San Borja, y en su casa de Breña, sin que estas sean ingresadas en el registro virtual de visitas del Despacho Presidencial. Por consiguiente, no se sabe con quién se ha reunido el mandatario en los últimos cuatro días.

Según el Portal de Transparencia Estándar del Gobierno, el miércoles hubo 23 visitas; el jueves 18, el viernes 43, y ayer 21. La gran mayoría derivan del área de servicios generales y ninguna está relacionada a las actividades de Castillo. No hay mención expresa.

Constitucionalistas e incluso el Congreso han mostrado su preocupación sobre la falta de control en las reuniones presidenciales. Luciano López advirtió que el jefe de Estado no debe ejercer funciones fuera de una sede institucional. “Está obligado por el artículo 5 de la Ley 28024 a tener agenda pública y registro de visitas. Igual si se agendan reuniones fuera de sede. Desde el 28 de julio está incumpliendo la ley”, escribió en Twitter.

El expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma dijo que si bien sería lo ideal, no es necesario que el mandatario gobierne desde Palacio. Lo que sí es obligatorio, precisó, es que transparente su agenda. “Lo importante es que en cual fuere el lugar en que el presidente realice sus actividades, priman todas las normas y principios vinculados a la transparencia pública. Si se llevan reuniones del despacho presidencial ya sea en el Teatro Nacional, en el Centro de Convenciones o en su casa, él se debe a una normativa”, explicó a Perú21.

Agregó que Castillo estaría cometiendo una infracción constitucional. “Eso es claro, pero esperemos que lo resuelva en estos días. Podría decir que por la premura ha actuado de esta manera, pero es una conducta que debe regularizarse”, instó.

Para Enrique Ghersi, la conducta del gobernante es un atentado a la transparencia de información, y recordó que en 2020 se pudo conocer el escándalo de ‘Richard Swing’ gracias al registro de visitas que recibía el entonces presidente Martín Vizcarra.

Ante ello, la Contraloría, la Fiscalía e incluso el Congreso podrían tomar acciones. “Existe un registro y una agenda que son públicas por mandato de la ley; si no, se está violando la ley de transparencia y hay responsabilidad a tres niveles. Por el lado administrativo con la Contraloría, por el lado penal con el Ministerio Público e incluso a nivel político con el Congreso”, refirió Ghersi a este diario.

Por su parte, el director de Proética, Samuel Rotta, señaló que el registro de visitas a la Presidencia es virtual, y debe llenarse por obligación legal. “Más allá de la ley, se trata de una rendición de cuentas a la transparencia y a la ciudadanía. La oficina de integridad del despacho presidencial debería poner en sobre aviso al presidente Castillo sobre este incumplimiento”, expresó.

Esta falta a la transparencia no pasó desapercibida por el Congreso, que a través de un oficio firmado por la tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Chirinos, solicitó ayer al premier Guido Bellido esclarecer la situación.

“Solicito que me informe la forma como se cumpliría con el principio de transparencia en actividades y registro de visitas del presidente de la República”, se lee en el documento.

El Consejo de la Prensa Peruana pidió al Ejecutivo que se transparenten las reuniones del presidente Castillo.

Samuel Rotta, director de Proética, rechazó las restricciones a la prensa. “ Someterse al escrutinio público es un principio fundamental de toda democracia ”, indicó.

